仇恨亞裔橫行 傳針對華裔老人住家搶劫

市府多機構聯合紐約勵馨等，在法拉盛圖書館前舉行「停止仇恨亞裔日」。(記者牟蘭／攝影)

疫情爆發後，仇恨亞裔 事件不斷，紐約 勵馨婦幼關懷中心的總幹事劉元芬20日在一場集會指，不法分子瞄準華裔 長者作案，持武器進入他們家中，搶走財物，多名嫌犯至今在逃，受害人的心靈受到極大創傷。

市長社區事務部(CAU)、市人權局(Human Rights Commission)、市小商業服務局(SBS)與市檢測追踪小组(Test and Trace Corps.) 20日聯合紐約勵馨等非營利組織，在皇后區公共圖書館法拉盛分館前舉辦「停止仇恨亞裔日」(StopAsianHate Days of Visibility)集會，抵制仇恨亞裔犯罪。

市人權局華裔專員馮郁雯表示，疫情爆發後，全美各地出現仇恨亞裔的言論與犯罪，近期更為嚴重，市府的「停止仇恨亞裔日」活動，將在五區的亞裔集居地與罪案頻發的地區宣導，抵制這種風氣蔓延。

市議員顧雅明表示，雖然選區近日沒有出現仇恨犯罪，但全市的仇恨亞裔犯罪並未停止，希望政府採取更強力的措施。

疫期幫助華裔單身母親與弱勢家庭的劉元芬表示，許多不法分子認定華裔有錢，瞄準華裔長者作案；她指，疫情爆發後，已有三家被搶的華裔長者向中心求助，其中去年的一起搶案中，一名報住在法拉盛的華裔長者被綁在浴室，被搶走所有現金，報警後，至今沒有抓到嫌犯。

劉元芬說，華裔除遭惡性罪案外，不少人也因在街頭受到莫名侮辱，出現心理問題；紐約勵馨提供免費心理諮商服務，名額有限，有需者可電(877)990-8595，或登錄http://bit.ly/2UdNVgK，諮詢時間為周一至周五上午9時到下午5時。