紐約客談╱經典活動又停 抗疫長路漫漫

紐約市 自新冠疫情 爆發以來，多方面的防疫政策影響生活方式，無法隨心所欲地外出，生活枯燥乏味。新冠疫苗的普及後，終於能放心旅遊和娛樂；紐約市夏季戶外活動多姿多彩，對於長者、攜帶未接種孩童的家長，戶外活動更具重要性，因空氣流通、染疫機率低，也更珍惜在夏季時出外遊玩的機會。

對部分民眾而言，夏季活動的回歸也象徵紐約市的經濟復甦，終於走出疫情，可惜事實並非如此；在這幾周內，很多受到社區甚至國際關注的活動，因病毒的威脅被迫取消。

布碌崙康尼島作為紐約市夏季的代名詞，沙雕比賽、美人魚遊行 已第二年連續取消、貝瑞吉兒童化妝遊行、西印度日大遊行等也抵不過疫情反撲，今年不會回歸；作為當地傳統的節日，這些活動總是吸引不少華人參與，今年又要再錯過，難免感到遺憾。

顯然主辦方此前都還處於觀望狀態，因疫情難預料，或許擔憂沒有國際遊客的加持，活動怎樣都不會較以往熱鬧，綜合考量之下決定取消，轉而把精力投入2022年，保證更盛大的活動。

民眾雖期待而後失落，但也理解主辦方的考量，畢竟誰也不想成為加劇疫情的推手；然而新冠病毒的威力，不禁再讓人感慨，漫漫復甦之路一直看不見盡頭。

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