租金、補助兩頭空 華裔房東州長辦公室樓前怒吼

近百名華裔小房東集結在曼哈頓中城州長辦公室樓前怒吼，要求州府盡快結束逼遷禁令，政府減免地稅，房屋法庭盡快開始受理案件。(記者金春香／攝影)

近百名華裔房東 20日聚集在曼哈頓中城州長辦公室大樓前，表示省吃儉用買房，疫情 爆發一年半來，他們本就已經失去收入，而很多房客卻鑽法律漏洞長期賴租，令房東負債累累，政府卻沒有給房東任何補助；他們要求州府盡快結束逼遷禁令，並減免地稅，房屋法庭盡快開始受理案件。

上周聯邦最高法院裁決，取消紐約州將於本月底結束的逼遷禁令部分內容，一些在疫情期間被租客 以各種理由拒付租金的小房東，開始向法院申請驅逐令，但由於房屋法庭仍未開始受理相關案件，房東們仍拿賴租房客沒辦法，且疫期租房補貼發放速度緩慢，小房東短時間內獲得補助無望。

全美屋主維權聯盟主席黃啟旺表示，疫情爆發後，政府一味幫助租客，從沒考慮房東辛酸，很多以往按時交租的房客都開始鑽空子不付房租，房東仍要支付貸款、地稅和維修費用，如今雖然最高法院作出有利於房東的判決，但房東只能暫時在法院登記申請驅逐令，還無法正式出庭，就算案件開始受理，估計也要等上近一年，很多已被欠4、5萬元的房東，難以生存。

近百名華裔小房東集結在曼哈頓中城州長辦公室大樓前怒吼，要求州府盡快結束逼遷禁令。(記者金春香／攝影)

在皇后區艾姆赫斯特有一套公寓出租的馬艾瑪表示，公寓租金是她的全部收入，當初借錢買下這套房，她還要還房貸，但租客明明疫期一直在工作，卻從不交房租，她找了律師，但因房屋法庭沒有開庭而無法採取任何行動，「我一直自力更生，不拿政府補助，但如今租客的行為令我失去唯一收入，老公也和我離婚，我無處可去。」

在布碌崙(布魯克林)羊頭灣有一套三家庭住宅的吳珍妮也說，她的房客疫情期間買了新車和新冰箱，但每次她要租都被對方辱罵，威脅她想要錢就去法庭，自己和丈夫原本從事護理和餐館工作，因疫情失業，「他們已經欠了4萬多元租金，這完全是精神折磨。」

長島的陳莉莉表示，疫情爆發前，房客就威脅她，退兩個月的房租就會搬走，之後又獅子大開口，要房東給他們2萬5000元補償才肯搬，「這件事若能解決，我再也不要當房東了。」

全美屋主聯盟總發起人王澤中表示，唯一能幫助房東的疫期租房補貼項目(Emergency Rental Assistance Program)審批發放太慢，希望新州長上台後能給房東們一個說法，如果州府一再拖延，他們準備10月在時報廣場舉辦大型示威。

根據州府19日數據，26億元的租房補貼項目，至今只發放1億5600萬元、1萬4000戶家庭。