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「粽邪」等7部台灣鬼片 亞洲影展上映

記者顏嘉瑩╱紐約報導
紐約亞洲影展將於23日開始一連十天，播映來自台灣的七部鬼片。(紐約亞洲影展提供)
紐約亞洲影展將於23日開始一連十天，播映來自台灣的七部鬼片。(紐約亞洲影展提供)

紐約亞洲影展將於22日(周日)結束，不過今年紐約亞洲電影基金會(New York Asian Film Foundation)宣布與駐紐約台北文化中心合作，首度在影展結束後推出十天的「鬼月專題：台灣電影的新恐怖時代」(Taiwan Ghost Month: A New Era of Terror)活動，以農曆7月的鬼月為主題，選映七部具代表性的台灣鬼片。

影展期間，將播放近年台灣鬼片，包括「宅變」、「詭絲」、「紅衣小女孩」、「報告老師！怪怪怪怪物」、「粽邪」、「返校」和「逃出立法院」等，民眾可從23日(周一)起至9月1日(周三)，在亞洲影展線上平台觀看。

紐約亞洲影展總監Samuel Jamier表示，亞洲電影締造了恐怖片的黃金時代，日本、泰國、韓國和香港等國，都曾推出世界影史中最恐怖的作品，相較於鄰近國家，由台灣創作的恐怖電影在美相對少為人知，但其獨特厚重的氛圍格外引人注目，對於復仇鬼魂人性面的描繪尤其深刻。

Jamier說，過去幾年，台灣鬼片在品質及國內票房上的出色表現，已證明它們是台灣電影中一股鮮明而不可被忽視的存在，而將台灣城鄉傳說和傳統宮廟民俗融入電影敘事之中，則是台灣鬼片特有的文化風格。

駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，這次與紐約亞洲電影基金會首度合作推出台灣電影專題，以農曆7月鬼月為主題選映七部鬼片，希望聚焦台灣類型片在近年來的蓬勃發展，提供在美觀眾另一種觀看台灣電影的視角。

紐文中心與紐約亞洲影展自2009年合作至今，每年都會選映當年度最新的台灣電影，曾在影展播映的台灣電影，包括「海角七號」、「那些年，我們一起追的女孩」、「KANO」、「總鋪師」、「健忘村」、「角頭2：王者再起」、「血觀音」等，兼具口碑及票房。

「鬼月專題：台灣電影的新恐怖時代」活動詳情、電影介紹，及購票資訊等，可上紐約亞洲影展官網查詢：https://www.nyaff.org/twgm21/films。

紐約亞洲影展將於23日開始一連十天，播映來自台灣的七部鬼片。(紐約亞洲影展提供)
紐約亞洲影展將於23日開始一連十天，播映來自台灣的七部鬼片。(紐約亞洲影展提供)

台灣 電影 紐約

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