收租和補助皆無望 華裔小房東州長辦公樓前怒吼

眾多華裔小房東集結在曼哈頓中城州長辦公室樓前怒吼，要求州府盡快結束逼遷禁令，政府減免地稅，房屋法庭盡快開始受理案件。（記者金春香／攝影）

上周最高法院裁決取消紐約州將於本月底結束的逼遷禁令部分內容，一些在疫情 期間被租客 以各種理由拒付租金的小房東 開始向法院申請驅逐令，但由於房屋法庭仍未開始受理相關案件，且疫期租房補貼發放速度緩慢，20日眾多華裔房東聚集在曼哈頓中城州長辦公室樓前，要求州府盡快結束逼遷禁令，政府減免地稅，房屋法庭盡快開始受理案件。

全美屋主維權聯盟主席黃啟旺表示，疫情爆發後，政府只是在一味幫助租客，但從來沒考慮過房東的辛酸，由於政府的多項租客補助政策，以及禁止驅趕租客令，甚至令很多以往按時交租的房客都開始鑽空子不付房租，而房東卻仍要支付貸款、地稅和各項維修費用，如今雖然最高法院作出有利於房客的判決，但房東只能暫時在法院登記申請驅逐令，還無法正式出庭，就算案件開始受理，估計也要等上近一年，很多已經被欠四五萬元的房東都難以生存。

此外由於疫期租房補貼項目(Emergency Rental Assistance Program)的補助金發放緩慢，更令房東難以獲得補助，根據19日州府數據，26億元的項目至今只發放1億5600萬元，受惠家庭數量僅為1萬4000戶。