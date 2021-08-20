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收租和補助皆無望 華裔小房東州長辦公樓前怒吼

記者金春香／紐約報導
眾多華裔小房東集結在曼哈頓中城州長辦公室樓前怒吼，要求州府盡快結束逼遷禁令，政府減免地稅，房屋法庭盡快開始受理案件。（記者金春香／攝影）
眾多華裔小房東集結在曼哈頓中城州長辦公室樓前怒吼，要求州府盡快結束逼遷禁令，政府減免地稅，房屋法庭盡快開始受理案件。（記者金春香／攝影）

上周最高法院裁決取消紐約州將於本月底結束的逼遷禁令部分內容，一些在疫情期間被租客以各種理由拒付租金的小房東開始向法院申請驅逐令，但由於房屋法庭仍未開始受理相關案件，且疫期租房補貼發放速度緩慢，20日眾多華裔房東聚集在曼哈頓中城州長辦公室樓前，要求州府盡快結束逼遷禁令，政府減免地稅，房屋法庭盡快開始受理案件。

全美屋主維權聯盟主席黃啟旺表示，疫情爆發後，政府只是在一味幫助租客，但從來沒考慮過房東的辛酸，由於政府的多項租客補助政策，以及禁止驅趕租客令，甚至令很多以往按時交租的房客都開始鑽空子不付房租，而房東卻仍要支付貸款、地稅和各項維修費用，如今雖然最高法院作出有利於房客的判決，但房東只能暫時在法院登記申請驅逐令，還無法正式出庭，就算案件開始受理，估計也要等上近一年，很多已經被欠四五萬元的房東都難以生存。

此外由於疫期租房補貼項目(Emergency Rental Assistance Program)的補助金發放緩慢，更令房東難以獲得補助，根據19日州府數據，26億元的項目至今只發放1億5600萬元，受惠家庭數量僅為1萬4000戶。

眾多華裔小房東集結在曼哈頓中城州長辦公室樓前怒吼，要求州府盡快結束逼遷禁令，政府...
眾多華裔小房東集結在曼哈頓中城州長辦公室樓前怒吼，要求州府盡快結束逼遷禁令，政府減免地稅，房屋法庭盡快開始受理案件。（記者金春香／攝影）

房東 租客 疫情

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