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日落公園地鐵站爆衝突 非裔砍傷3人

記者黃伊奕／紐約報導
傷人案發生後，清潔人員處理地上的血跡。(Citizen視頻截圖)
傷人案發生後，清潔人員處理地上的血跡。(Citizen視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園36街地鐵站18日清晨發生傷人案，一名30歲男子在瘋狂砍傷三名男子後被捕，一些華裔乘客目睹案件經過，對該地鐵站近期治安十分擔憂。

據悉該起傷人案發生在日落公園36街N/D線地鐵站內，距離華埠僅兩站之遠，是當地華裔民眾使用最為頻繁車站之一。

18日清晨5時半左右，一名非洲裔男子與三名西語裔男子發生爭執，隨著爭吵升級，非洲裔男子拿出尖刀狂刺對方三人。

警方收到消息趕至現場，當場將歹徒逮捕，移交至布碌崙刑事法庭，目前嫌犯被控傷人、非法持有武器等罪名。

警方稱涉案雙方彼此之前並不認識，僅因發生爭執導致傷人，三名傷者已經被送至醫院接受治療，均無性命危險。

案件發生後地鐵站台留下大量血跡，一名目擊者稱，案件發生時站台最先傳來爭執聲，隨後就看到很多人從站台上狂奔逃跑，同時有人高呼報警；很快警方就趕來，並且將一名男子戴上手銬帶走，現場留下斑斑血跡。

住在日落公園的林太太稱，該地鐵站華裔民眾使用率很高，不少華裔還會特意開車前來，並將車輛停放在附近後，乘地鐵去曼哈頓；近期該地鐵站發生了多起搶劫、攻擊案，很多華裔在使用該地鐵站時都心情緊張，深怕成為下一個受害者。

地鐵站 華裔 日落公園

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