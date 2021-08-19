紐約客談／疫情來美不易 何時開綠燈

新冠肺炎疫情 爆發至今已兩年，雖然目前疫情已截然不同，但美國針對多個國家的旅行限制令仍沒有太大變化，尤其是針對中國 居民，仍要求第三國中轉14天；此政策在中國的控疫成績下早已站不住腳，但卻因兩國緊張關係，至今沒有太大改變，唯一苦了那些渴望團聚的跨洋家庭，期待「兩國邊境何時能亮綠燈」。

川普政府在疫情爆發最初，為了防止病毒流入美國，對中國等多個疫情嚴重國家設立「旅行限制」令，禁止過去14天在這些國家待過的旅客入境，但排除了公民、綠卡與他們直系親屬。

雖然8月初解除留學生和持工作簽證 的「旅行限制」令，但被排除在外的成年人直系親屬的中國父母，至今仍無法直飛來美，哪怕他們願意冒著感染風險朝著「疫區」逆行。隨著許多華人重返辦公室，年幼子女的照顧需求也更為迫切。

如今中美疫情差異下，願意冒著風險來美的，相信都有必須前來的理由，其中最為常見的就是人道主義支持者常說的「一家團聚」；但是在不合理的政策規定下，真想要團聚，除了莫大的勇氣和犧牲精神，還需要多承擔14天旅途感染的風險。

防疫的理由早已站不住腳，兩國如今不斷的口水仗，也不難猜出不進行調整的真正原因，但既然不能永遠關閉，何不大大方方歡迎這些「勇士」前來，畢竟他們過去都是不占你分毫，還又出錢又出力。

雖然中國目前半關大門理由充分，但與「病毒共存」理論也不無道理，總不能永遠將「遊子」拒在門外想回也回不了，何況過去國與國密切交往下，國籍也不再是辨別哪國人的唯一標準。

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