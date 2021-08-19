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中城再傳仇亞 女子被罵「滾回你的國家」

記者張晨／紐約報導

曼哈頓中城17日再發生一起涉及亞裔受害者的仇恨案件，一名女子無故在地鐵車廂中遭人辱罵「滾回你的國家。」但好歹徒在並未對受害者進行肢體攻擊；現市警向民眾尋求線報。

警方表示，當日早上8時25分左右，在位於哥倫布圓環(Columbus Circle)的C線列車上，一嫌犯接近一亞裔女子並朝其大喊，「滾回你的國家，滾回韓國你這個傻X子！」(You should go back to your country or Korea, you dumb f–ing b—h!)

而就在15日，中城一對華裔夫妻才經歷了一起仇恨犯罪案件，白男嫌犯不但大喊「滾回中國！」還揮拳猛擊受害者的胸部，更向其潑撒中餐外賣，導致受害者背部受傷疼痛。

現呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

亞裔 手機 地鐵

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