中城再傳仇亞 女子被罵「滾回你的國家」

曼哈頓中城17日再發生一起涉及亞裔 受害者的仇恨案件,一名女子無故在地鐵 車廂中遭人辱罵「滾回你的國家。」但好歹徒在並未對受害者進行肢體攻擊;現市警向民眾尋求線報。

警方表示,當日早上8時25分左右,在位於哥倫布圓環(Columbus Circle)的C線列車上,一嫌犯接近一亞裔女子並朝其大喊,「滾回你的國家,滾回韓國你這個傻X子!」(You should go back to your country or Korea, you dumb f–ing b—h!)

而就在15日,中城一對華裔夫妻才經歷了一起仇恨犯罪案件,白男嫌犯不但大喊「滾回中國!」還揮拳猛擊受害者的胸部,更向其潑撒中餐外賣,導致受害者背部受傷疼痛。

現呼籲民眾有知曉此案相關線索者,可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477),也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com,或透過手機 發消息至 274637(CRIMES),然後輸入TIP577,或在推特上@NYPDTips,還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索,消息來源保密。