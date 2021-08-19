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加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

青少年講座 過來人談擔任義工益處

記者牟蘭／紐約報導
為了鼓勵華裔青少年參與社區活動及擔任社團義工，紐約華僑文教中心於15日舉辦第二場青少年系列講座 「Why should I care ?」。(紐約華僑文教中心提供)
為了鼓勵華裔青少年參與社區活動及擔任社團義工，紐約華僑文教中心於15日舉辦第二場青少年系列講座 「Why should I care ?」。(紐約華僑文教中心提供)

為了鼓勵華裔青少年參與社區活動及擔任社團義工，增進交流能力，引導和培養青少年的責任心與領導能力，向主流社會推動華裔傳統文化，紐約華僑文教中心日前在法拉盛啓揚活動中心(Glow CommunityCenter)舉辦第二場青少年系列講座 「Why should I care ?」。

華僑文教中心主任陳永豐表示，由於疫情蔓延，全美的仇恨亞裔攻擊案件頻發，他希望藉由此次活動號召亞裔第二代投入社區建設，為社區發聲，也希望更多青少年加入社區，擔任義工，以培養責任心與領導力。

當天的活動邀請多位社區代表演講，紐約幼獅青少年管弦樂團方秀蓉以「音樂如何影響人生」為題，講述她如何利用音樂專業走入社區擔任義工，並成立青少年管弦樂團並培養第二代；FASCA紐約分會諮詢導師鄺迺智以「擔任義工如何影響您的生活」為題，介紹數個在地青年社團，鼓勵青年融入社區。

紐約勵馨婦幼關懷中心的王欣宣傳防治校園性暴力，新亞室內樂協會江意分享從事義工工作的長成過程，王劭文律師介紹長期義工工作的經驗，第20選區市議員共和黨候選人白育青，也分享他在美國的成長經歷。

紐約 亞裔 華裔

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