疫情復燃 康尼島美人魚遊行二度取消

康尼島美人魚遊行連續第二年取消。（本報檔案照）

新冠疫情 反撲，布碌崙(布魯克林)康尼島 繼沙雕大賽日前宣布取消後，美人魚遊行 主辦方18日也宣布連續第二年取消。

康尼島美人魚遊行從1983年開始舉辦，成為紐約市最著名的傳統遊行活動之一，每年吸引數以萬計參與者和各地遊客，近年來參加者更是超過60萬人，最高峰曾有80萬人參與；參與者打扮成各種海洋生物，在康尼島海邊木棧道上遊行，歡樂無限。

去年因新冠疫情肆虐，遊行首度取消，改為線上進行，並增加口罩設計比賽；今年隨著疫苗普及和疫情好轉，主辦方在4月時本宣布遊行將在6月中舉行，但因變種病毒的蔓延及疫情抬頭，一度改期到9月，但在18日最終宣布二度取消。

「當我們設定9月舉辦日時，原本期待該作為全美最大遊行之一的活動能代表生活回歸正常；不幸的是，考量到該「閤家歡」的遊行，每年成千上萬的孩子是最主要的參與者，在變種病毒肆虐、確診率再度回升的現在，舉辦活動的風險過大，取消是必要和負責任之舉。

至於日前取消的康尼島沙雕大賽，原計畫2020年迎來第30屆大賽，主辦機構發布聲明表示，雖然很遺憾，但為安全起見，將把比賽延至2022年夏季舉行；希望30周年慶能給大眾留下難忘的回憶，將精力放在明年的活動上，「希望會是有史以來最好的一次比賽」。