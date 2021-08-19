「疫」掃陰霾 台山鄉親會杯排球賽響應熱烈

「第一屆台山鄉親會杯」有六支隊伍超過60人參與。(記者顏潔恩／攝影)

由美國 台山排球總會、紐約 台山鄉親會聯辦的「第一屆台山鄉親會杯」，日前在布碌崙(布魯克林)8大道公園舉行，六支參賽隊伍展開數小時的角逐，帶動現場緊張氣氛；上百名華人民眾場外欣賞這次賽事，許多外族裔路人也被吸引，為團隊喝采。

鄉親會成員陳志良表示，見新冠疫情 今年來取得控制，因而決定舉行這場賽事，吸引六個團隊超過60人參與；他說經歷一年多的疫情，很多人的身心健康均受到影響，藉此賽事激發參與者的運動精神，也難得可以相聚一場，有些隊伍參賽者甚至特地從西岸搭飛機過來比賽，響應熱烈。

當天觀賽的社區民眾也非常熱情，不斷在場外為隊伍歡呼，其中很多都是在公園運動的人，被賽事吸引過來；不管男女老少、外族裔都興致勃勃地為隊伍喝采，自疫情爆發後已很久沒出現這般熱鬧景象。

美國台山排球總會負責人李冠宇表示，戶外活動在疫情下顯得重要，尤其長者能外出活動身體；球員們全心投入比賽，展示對排球的熱愛，未來也將繼續在社區推廣全民運動。

當天的賽事持續到晚間7時多，結束後到酒樓享用晚餐和舉行頒獎典禮，優勝的冠亞季軍隊伍分別是廣海、斗山及都斛隊，獲頒獎杯和獎金；主辦方強調「友誼第一、比賽第二」，就算沒得獎也志在參與，並開心能久違地歡聚一堂，熱絡彼此的感情。