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不滿市府查接種證明 烘焙店歡迎所有顧客

記者黃伊奕／紐約報導
Pasticceria Rocco業主與市府叫板，張貼歡迎未接種疫苗顧客告示，得到不少共和黨人支持。(記者黃伊奕／攝影)
Pasticceria Rocco業主與市府叫板，張貼歡迎未接種疫苗顧客告示，得到不少共和黨人支持。(記者黃伊奕／攝影)

紐約市府本周開始實施「紐約之鑰」(Key to NYC Pass)新規，要求全市餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所要求顧客出示接種證明；此舉引起部分餐飲業主不滿，其中貝瑞吉一家烘焙店則直接貼出歡迎「未接種顧客」前來消費的告示，公開與市府叫板；當地華裔居民則表示，這是在「變相謀殺」。

烘焙店Pasticceria Rocco位於貝瑞吉4大道交94街，業主近期在店鋪櫥窗上貼出大告示，上面寫著「我們不會歧視任何顧客，無論性別、種族、信仰、年齡、已接種或未接種疫苗，歡迎所有顧客。」

烘焙店經理傑諾索(Mary Josephine Generoso)說，「我們大多數顧客都接種了疫苗，此舉也無關政治，但是關乎公民自由和權益，如果人們不能自由來我的店消費，怎麼能稱生活在一個有人權的社會。」

傑諾索表示，目前還沒有和市府執法人員正面交鋒，也不知道怎樣應對檢查，「說實話，我很害怕，而且覺得我們會被當成反面例子來教育其他業主，但我掛出這個告示，是希望其他業主也能有勇氣說出真正的想法，並告訴顧客無論他們是否決定接種疫苗，我們都歡迎。」

17日，共和黨紐約市長候選人史里華(Curtis Sliwa)、共和黨市議員43選區候選人福克斯(Brian Fox)，在該店外表示支持，同時再次反對市府接種證明新規。

居住在貝瑞吉的林邦妮(Bonnie Lim，音譯)說，「疫苗接種的意義不在是保護自己，而是保護那些還不能接種的人，尤其是12歲以下兒童，你可以拿你的性命去冒險，但是不該將別人置於危險之中，商家這樣公開與市府叫板，等於宣揚反疫苗理論，無異於變相謀殺。」

疫苗 紐約市 共和黨

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