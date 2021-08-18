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紐約客談╱校園將重開 家長真安心？

紐約客談

紐約市公校即將重開，聯邦教育部長卡多納17日與市教育總監波特訪問布朗士公校，提醒疫苗接種率較低社區的學校，新學年可能再次面臨因群聚感染不得不關閉的狀況，但也保證會全力確保公校安全和學生學業的連貫，然而，要真讓學生和家長安心，仍需更多防疫措施。

上學年結束時，本以為紐約疫情和緩，市府信誓旦旦秋季全面復課，但隨著公校重開日臨近，Delta變種病毒肆虐，12歲以上學生和教職員工疫苗接種率未達預期，暑期全國範圍也出現數起夏令營集體染疫事件，給學校能否順利重開及持續保持開放打下問號。

不少家長和民選官員都希望市府在新學年繼續提供遠程授課選項，就算目前來看還不需要，也應未雨綢繆，但市長白思豪上周再次表示沒有準備網課的計畫，令很多人擔憂。

由於仇恨亞裔犯罪問題仍未得到妥善處理，華裔家長除了要擔憂孩子可能染疫，怕子女在上學路上或在校內被歧視和欺負的家長也不在少數。

卡多納也直言，在疫情高傳播、且疫苗接種率較低社區的學校，學生很可能仍會面臨學業中斷，甚至是否能夠正常重開的問題。

對於美國絕大多數地區，尤其是紐約經歷了至少兩次疫情高峰期，人們已經開始習慣與病毒共存，但共存並不意味著束手待斃，公校不能等著問題嚴重後再出台解決方案。

家長們的安心並不來自於政府的憑空保證，而是來自依事實和數據制定的政策，和有備無患的全方位授課方式。

公校 紐約市 疫情

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