堵車費計畫推動加速 白思豪洽商霍楚

白思豪與霍楚17日見面會談。(Getty Images)

紐約州副州長霍楚(Kathy Hochul)下周即將就任州長，此前與現州長葛謨(Andrew Cuomo)關係極差的紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)17日與霍楚會談，計畫商討推動堵車費 計畫(Congestion Plan)加速實施以及防疫相關事宜。

霍楚將於8月24日就任州長，她17日至紐約市與白思豪、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)會談；白思豪事前表示，和霍楚的對話是政府間對話，預計將合作愉快，「我們有很多工作要做，包括如何抵抗Delta變種病毒、如何推動經濟復甦，以及州府和市府該如何協作，希望霍楚能幫助定下新的基調。」

他不忘抨擊葛謨，「葛謨就是畸形的存在，但是人們已經習以為常，但他既不正常，也不專業，而且總是愛霸凌和騷擾別人；讓我們多少回到正常狀態來吧，讓民選官員能夠合作解決問題，我認為能做到，我很期待和霍楚的會談。」

白思豪還表示，他將跟霍楚提出加速推動堵車費計畫實施，認為現有的計畫時間是「荒唐的」，「我們需要堵車費計畫，我肯定會向她提起；如果我們的地鐵和公車運轉不暢，整個紐約市甚至大紐約地區就會運轉不暢。」

州議會2019年批准堵車費計畫，擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費，預計將為大都會運輸署(MTA)在未來四年內帶來150億元收入，用於所需的地鐵、公車和鐵路維護升級，並減少碳排放、提高空氣質量；該計畫原訂今年初生效，但前川普政府行動緩慢，而且一直拒絕告知大都會運輸署環境評估流程的標準；不過，拜登政府今年3月已經同意繼續推進該計畫，目前預計2023年才能實施。

霍楚的一名發言人16日表示，「霍楚一直支持堵車費計畫，但該計畫實施的速度和時間點仍須進一步評估。」