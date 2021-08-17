州府強制令：9月27日前 全州醫護至少需打一劑疫苗

全州所有醫護人員，須不晚於9月27日注射首劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

即將離任的紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)16日頒布命令，要求全州所有醫護人員，須不晚於9月27日(周一)注射首劑新冠疫苗 ；同時，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，州衛生廳已授權醫療機構為免疫系統缺陷患者提供第三劑補強針。

根據新規，除醫療機構外，養老院、照護中心和其他聚集性長期照護場所的人員也須接種疫苗；新規將適用於所有醫療機構，無論公立或私立，而且不提供定期新冠檢測的選項；州衛生廳也將指導各機構制定相關強制接種規定，但也允許特定醫療和宗教原因的豁免；州府數據顯示，目前全州有75%的醫院人員已經接種，照護中心的接種率為74%，養老院的接種率則為68%。

葛謨表示，目前Delta變種病毒 肆虐，日新增病例數過去六周以來上漲超過10倍，其中80%的新增病例與Delta變種病毒相關；「我們需要遏制疫情，醫護人員曾經帶領我們贏得抗疫，現在我們需要他們繼續帶領我們打贏接種和變種病毒的戰役。」在新規發布前，即將接任州長的副州長霍楚(Kathy Hochul)團隊已得到匯報。

葛謨還說，要求醫護接種的措施仍然不夠，他強烈建議私營企業採取同樣的強制接種措施，各學區也應對所有教師強制接種，暗示未來可能推出立法，「如果沒有法律指導，私營企業可能很難執行強制接種，學校在面對強制接種帶來的挑戰時也會猶豫。」

儘管葛謨上周宣布將辭職，但目前仍能行使州長職權；他在辭職前已宣布，要求大都會運輸署(Metropolitan Transportation Authority)、紐新航港局(Port Authority)和所有州府員工，須在勞工節前完成接種，否則須接受每周檢測，此前也要求所有面向病人的醫護人員強制接種。

此外，CDC上周公布指導，建議為免疫缺陷患者注射第三劑疫苗作為補強針；葛謨16日宣布，州衛生廳已根據CDC指導進行授權，有資格接種補強針的民眾可在第二針完成注射28天後接種補強針，新規立即生效。