紐約客談/「紐約之鑰」疑惑重重 恐陷形式主義

為了鼓勵民眾接種疫苗 、遏止Delta變種病毒繼續傳播，紐約市 開始實施「紐約之鑰」新規，餐館酒吧堂食、健身房等室內娛樂場所業者，需要求顧客出示至少一劑的疫苗接種證明；但從日前市長白思豪(Bill de Blasio)宣布將於16日「當周」開始實施，卻在當天才宣布17日才是新規生效日，加上遲遲才出台的執行細則，民眾及業者在新規開始伊始，就已疑惑重重。

市府16日才宣布的細則中，包括業者行業類別、罰款金額，以及可接受的證明形式；其中不論是美國 或是外國顧客，可出示紙本疫苗證明，像是疫苗卡、官方疫苗紀錄等，也可出示電子版證明，甚至疫苗卡照片都能接受。

根據美國海關與邊境保護局通報，截至今年8月中，已沒收3017張假疫苗接種紀錄卡。假疫苗卡充斥，接種證明的照片都可接受，普通商家根本無法判別真偽；該項規定能否真正發揮作用，防堵病毒繼續變異，另不少人認為此舉形式大於實際效用。

另外開始執法後，違反新規定者將被罰1000元到5000元不等的罰款，有業者認為，疫情已經帶給小商家不少經濟壓力，即便紐約市有56%的人已經完成疫苗接種，仍有近半數者不打疫苗，如今要求出示接種證明，將讓商家再流失客群，也讓已陷入人力短缺的商家無端還要扮演「執法角色」。

紐約市大刀闊斧，領先全美開始實施這項新規，實際效果各州政府都在等著看，最後新規會不會成為「形式主義」，成為政府又一項自嗨政策，還有待觀察。