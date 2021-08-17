曼哈頓華埠五分局 為海地大地震募物資

華埠五分局內擺出捐贈箱，呼籲民眾樂捐支援海地。(五分局提供)

14日規模7.2級的大地震 重創海地，紐約市 警各轄區分局15日起組織賑災捐款，轄管曼哈頓華埠 的市警五分局也在分局入口處放置了捐贈箱，局長張保羅(Paul Zangrilli)表示，截至16日已收到許多轄區居民捐贈的藥物和衣物，望更多民眾能獻出自己的一份愛心。

市警表示，目前在全市所有分局均已展開募捐；市警通過推特上表示，接受醫療用品、個人衛生用品、不易腐爛的食品、嬰兒食品和手電筒等應急物資；五分局也響應號召，在華埠的分局門口放置了募捐紙箱，並由社區協調警員進行宣導，社交媒體等帳號也在同步呼籲民眾捐物。

張保羅表示，目前已經收到藥物、衣物、罐頭食品、飲用水等物資，不少社區民眾都願意慷慨解囊，但目前市警只接受物品捐贈。

海地目前的災情持續升級，至今已知至少有1300人喪生、2800人受傷，數千人無家可歸；搜救人員努力搜尋瓦礫殘堆裡是否還有生還者，於此同時，熱帶風暴葛瑞斯恐16日登陸橫掃海地，屆時搜救工作將更棘手；作為西半球最貧困的國家，海地近年天災人禍不斷。該國7月剛發生總統遭暗殺的不幸，政局尚未擺脫動盪，本月又遇地震災害，而武裝幫派在受地震影響地區的暴力衝突十分嚴重。