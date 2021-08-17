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市議員紀思庭撥款30萬 清潔貝瑞吉街道

記者黃伊奕／紐約報導
紀思庭為選區撥款30萬元用以社區清潔。（記者黃伊奕／攝影）
紀思庭為選區撥款30萬元用以社區清潔。（記者黃伊奕／攝影）

代表布碌崙(布魯克林)貝瑞吉、戴克高地的市議員紀思庭(Justin Brannan)近期撥款30萬元，用於彌補疫情造成的清潔預算缺口，他強調「一個乾淨的社區是其他一切的基礎。」

據悉，該筆經費將用於每周六天、每天兩次清潔街角垃圾桶，社區就業計畫協會(Association of Community Employment Programs)的工作人員，也正在簽訂一項人工每周五清潔人行道的合同，此外社區還會引入名為「電動垃圾巡邏隊」的特殊清潔服務，主要負責定位那些通常不會被關注的區域，查看是否需要立即清潔。

紀思庭說，改善清潔服務是從疫情中恢復的第一步，確保商鋪門口的清潔才能讓社區恢復生機；他說，「這就是一切的意義所在，讓我們社區恢復安全、清潔與強大，首先應確保我們的街道乾淨整潔。」

第十社區委員會經歷柏曼(Josephine Beckmann)對此表示讚賞，他指出垃圾問題過去一直是社區民眾投訴的主題，並且對社區非常重要，「我們社區是一個勤奮的社區，增加清潔服務能幫助我們這裡街道清潔，對鄰居和居民也非常重要。」

市清潔局局長葛雷森(Edward Grayson)也稱讚該計畫，她說「清潔職工是敬業的政府職員，我們也希望能更好的保持大家街道的乾淨與整潔。」

疫情 布碌崙 就業

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