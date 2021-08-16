SACSS法拉盛新中心 加強對華人服務

南亞社會服務委員會新移民服務中心法拉盛舉辦剪綵儀式。(記者張心／攝影)

南亞社會服務委員會(SACSS: South Asian Council For Social Services)創設的新移民 服務中心，日前在法拉盛 剪綵，並將於秋季正式開業，提供健康醫療、老人關懷、教育等便民項目，開設包括普通話和粵語在內的18種服務語言，方便法拉盛移民更快速融入美國。

國會眾議員 孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、劉醇逸，州眾議員李羅莎(Nily Rozic)，市議員顧雅明、卓姆(Daniel Dromm)、郭登祺(Barry Grodenchik)出席了剪綵儀式，支持南亞社會服務委員會在法拉盛開設新移民服務中心。

「我們感謝皇后區區長辦公室、市議會成員們的支持和來自各方的慷慨捐贈。」執行董事兼創始人Sudha Acharya說，「過去20年來，每年有超過3萬人接受我們中心的協助。」

據介紹，南亞社會服務委員會在紐約服務已20年，最初的目的是幫助從南亞來的移民消除在美生活的壁壘，逐漸發展成幫助各種族移民群體的專業服務機構，協助移民更順利地參與公民生活，獲取經濟權益和政治參與權；此次開設在法拉盛的新中心，加強對華人的服務。

「平時直接來就好，不用預約，申請醫療保險、預約疫苗這些事，志工都會給予協助。」華語服務負責人鄧碧雲說，「食品分發還提供了外送選項，方便出行不便的社區居民。」

法拉盛新移民服務中心的所有課程均免費，提供包括普通話、粵語、馬來語、藏語等18種語言，如需更多信息，請聯繫[email protected]或致電(201)920-1976。