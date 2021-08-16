白思豪簽東河防洪合約 居民憤怒抗議

為了拯救東河公園，居民積極反對市府現有的東岸海岸線防洪工程計畫。(記者顏嘉瑩/攝影)

受到社區反對的「東岸海岸線防洪工程」(East Side Coastal Resilience Project)合約，日前市主計長斯靜格(Scott Stringer)以「招聘不公平」為由，將合約退回給市設計和建築局(DDC)，不過市長白思豪 (Bill de Blasio)卻仍擬與包商簽下13億元的工程合約，為此民間組織東河公園行動小組(East River Park ACTION)到市政廳抗議並致信市議員，以拯救東河公園。

由三間小公司組成的承包商「IPC Resiliency Partners」標得的「東岸海岸線防洪工程」，上月底合約在斯靜格辦公室遭到退回，原因是按照市府正常工程規定，包商要「提供30%的工作給少數族裔或女性企業」，而IPC卻未能達到此目標，他並指責DDC未確保IPC符合正常規則及要求。

據了解，DDC將該項目對於少數族裔和女性企業的招聘標準降低至16%，而IPC表示工程中的32%可以分包。

即便合約遭到市主計長辦公室退回，近日東河公園行動小組卻發現，白思豪卻可直接否決斯靜格的擔憂，擬與包商簽下工程合約，而預算 則由原本的14.5億元增加3.17億元至17.67億元，並最快將於下月動工，開挖東河公園。

於2018年提出「東岸海岸線防洪工程」(East Side Coastal Resilience Project)，以防洪保護沿岸居民，不過由於原先由社區規畫並討論多年的「大U」(Big U)計畫，被目前市府以掩蓋東河公園，提高地基8至10呎，再在新地基上興建公園的計畫取代。

由於計畫改變後預算大幅增加，居民擔心動工後恐怕會因資金短缺而無法完成，而使防洪工程成為無法完成的「爛尾工程」，再加上新計畫破壞將東河公園，也使當地居民失去唯一休閒綠地。

為了拯救公園，東河公園行動小組每天中午到曼哈頓 下城市政廳外抗議，希望能夠爭取更多支持，反對市府的「破壞型計畫」，行動小組也呼籲民眾寄1000封信給市議會防洪韌性與水濱委員會(Committee on Resiliency and Waterfronts)主席紀思庭(Justin Brannan)，要求親自審核合約內容，連署信內容在https://bit.ly/3yN6AiA。