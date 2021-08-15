白思豪：葛謨將受歷史的嚴厲審判 朱利安尼：他將東山再起

白思豪(右)稱葛謨(左)將受到歷史的嚴厲審判。(美聯社)

結束休假的紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)在州長葛謨 (Andrew Cuomo)辭職後首次現身，他對葛謨的辭職感到意外，稱葛謨將受到歷史的審判；不過，前共和黨籍紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)則表示，葛謨遠比一般政客堅韌、精明、有決心，未來將東山再起。

白思豪表示，「我要說清楚，葛謨做了很可怕的事情，最終他將受到歷史的嚴厲審判；他用欺凌、恐嚇和脅迫為自己攬權，過多的權力導致覆滅，沒有人應該擁有如此多的權力。」

他說，「我從未期待他能體面離場，因此他的辭職讓我感到意外，同時我們所有人都有一種如釋重負的感覺；由於受害女性勇敢發聲，一個強有力的恃強凌弱者才能被打倒；同時，州長並不是一個人在演戲，相關人士也應受到懲罰。」

前紐約市長朱利安尼有不同看法；他在接受WABC廣播採訪時表示，葛謨未來將以「某種方式東山再起」，因為葛謨比其他醜聞纏身的政客更精明、有政治天賦，「他是一個非常非常堅韌、有決心的人，他是一個鬥士；他將找到東山再起的方式。」

朱利安尼還抨擊州檢察長辦公室的獨立調查報告是出於政治目的，因為詹樂霞想搞倒葛謨，自己參選州長；「詹樂霞的所作所為有違操守，他應該被吊銷律師執照；如果我是她，我就會立即辭職，這絕對是她自己想競選州長的謀畫。」