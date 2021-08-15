華聯會 醫學講座與家庭同樂

布碌崙華人聯合會14日在班森賀舉行「醫學常識講座與家庭同樂日」。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會14日在班森賀舉行「醫學常識講座與家庭同樂日」，提供免費健康諮詢、新冠病毒和抗體檢測及醫療講座；負責人黃涵華表示，班森賀社區九成以上居民已接種疫苗，人們在疫情 後也更注重健康。

今年活動由華聯會主辦，瑪摩利醫院協辦，包括醫療和紐約市警等十多家組織和機構擺設攤位，提供民眾各種領域的訊息，贈送兒童書包、防疫物品等。

醫學講座，由鄧臻營養師講解的「如何做到飲食防癌以及癌症 的正確飲食」，強調民眾要管住嘴來守護健康，建議七項防癌之道：均衡的飲食、不過量飲酒和吸菸、不吃過鹹、發霉和煎炸熏烤的食物、控制體重在正常範圍內、不要過勞的熬夜、疫情下也要堅持鍛煉身體、以及避免不良情緒。

鄧臻營養師主講「如何做到飲食防癌以及癌症的正確飲食」，強調要管住嘴來守護健康。(記者顏潔恩/攝影)

上述中半數以上的防範與人們的飲食有關聯，鄧臻說只要實行「防癌保健飲食」，能降低30%讓人患上11種癌症的風險；而最佳的飲食計畫，就是一個餐盤中半數以上以蔬菜 水果為主，四分之一為精瘦肉蛋白質、另外四分之一是全穀物。

在學術上已被證明能防癌的包括含有維他命A、C、胡蘿蔔素、纖維素、葉酸和薑黃素的食物，平時也要多攝取十字花科蔬菜、多樣水果。