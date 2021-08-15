雇主向員工要禮品卡 小心有詐

圖為假冒雇主向員工發送詐騙短信尋求1400元Target禮品卡的真實案例。(州檢察長辦公室提供)

州檢察長辦公室日前提醒紐約民眾，疫情 期間小心針對遠程工作 員工的禮品卡詐欺，欺詐者冒充雇主謊稱工作緊急情況而向員工索取禮品卡。

根據州檢察長辦公室收到的詐騙 投訴，典型騙局運作方式如下：員工收到假冒雇主的詐騙者發來短信或電郵，聲稱有緊急狀況，需要員工購買一定數量的Target或其他店面特定金額的禮品卡，並承諾迅速給員工報銷；假冒雇主可能會要求員工刮開卡的背面將PIN號碼拍照發送給。

騙徒可能會使用詐騙獲取的雇主真實姓名，或與公司信息相似的電子郵件或電話號碼，令整個騙局看起來更真實。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，由於新冠疫情，許多員工大部分時間遠程工作，有時無法與公司及時取得聯繫，而在騙局中更容易上當；她提醒，合法雇主絕不會要求員工購買禮品卡來支付客戶或進行其他商業採購，民眾應保持警惕。

自2018年以來，禮品卡詐騙每年在各大報告調查的欺詐方式中都位於前列，根據聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)去年12月發布的數據，每四名被詐騙錢財的受害者中，就有一人是通過禮品卡付款。

州檢察長辦公室提醒，遇到此類情況最好不要立刻行動，因為詐騙者通常會製造一種緊迫感，促使受害者陷入緊張情緒，從而被騙；此外民眾勿以轉帳為目的購買禮品卡，禮品卡僅用於送禮；若遇到詐騙可致電(800)771-7755或登陸https://formsnym.ag.ny.gov/OAGOnlineSubmissionForm/faces/OAGCFCHome在線投訴。