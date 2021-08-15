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清新空氣基金會 日落公園教基礎芭蕾舞步

記者顏潔恩╱紐約報導
芭蕾舞者(右)教導孩子們基本的芭蕾舞步，有不華人孩童參與。(記者顏潔恩╱攝影)
芭蕾舞者(右)教導孩子們基本的芭蕾舞步，有不華人孩童參與。(記者顏潔恩╱攝影)

專門為紐約市孩童提供免費暑假活動的「清新空氣基金會」(Fresh Air Fund)，近日與美國芭蕾舞劇團(American Ballet Theatre)合作，於布碌崙(布魯克林)日落公園舉行戶外活動，傳授簡單的芭蕾基礎舞步。

今年7月起，基金會在全市十個地點持續舉行夏季活動，從周一至周四至少三場不同活動進行，包括手工藝、書籍閱讀、科學營、音樂、舞蹈、運動等項目，直到8月19日(周四)。

基金會執行長莎瑪(Fatima Shama)表示，往年暑假露營活動吸引超過3500名孩童的參與，在疫情下必須調整，「將營地帶回來紐約市。」

她也介紹每年夏季該會聘請400多名青少年，很多也是從前參與露營的人，由他們指導新一批的孩童，能夠鼓勵並激發其潛力；她表示夏季是讓孩子保持學習的最佳時機，參與戶外活動的孩子們受益匪淺，學習到動手、社交以及領導技能，擴大知識視野，留下難忘的回憶。

該會歡迎日落公園居民參與在6大道交44、45街的戶外活動，從即日起到8月19日的周一至周四均有活動，時間是早上9時15分至12時、下午1時至4時；詳情可瀏覽FreshAir.org了解更多。

指導員教導孩子們手製工藝品。(記者顏潔恩/攝影)
指導員教導孩子們手製工藝品。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市 日落公園 芭蕾

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