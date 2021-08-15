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逼遷禁令有變動 租客下周起恐收驅逐令

記者金春香╱紐約報導
政府禁止房東驅逐因疫欠租者，房東、房客組織告上最高法院。(美聯社)
政府禁止房東驅逐因疫欠租者，房東、房客組織告上最高法院。(美聯社)

最高法院日前裁決取消紐約州將於本月底結束的逼遷禁令部分內容，而紐約一群房東聯合狀告州府逼遷禁令法案案件日前也在紐約東區聯邦法院獲得判決，法官同意租客「無需提供證明即可自稱經濟困難而不繳房租」這一點屬於違憲，纽约法律援助處(Legal Aid Society)律師表示在這兩份判決出爐後，從下周起租客或將開始收到驅逐令。

法律援助處律師Ellen Davidson表示，隨著法院方面做出的裁決，預計將有成千上萬個在疫情期間欠租的紐約家庭陸續收到驅逐令，「我認為從周一起，只要房東有法院方面的授權，租客們就會開始收到驅逐令，然後兩周後人們就會開始面臨逼遷，會在疫情還未結束時就被鎖在門外，被扔到街上。」

不過上訴至最高法院的房東組織「租金穩定協會」(Rent Stabilization Association)主席Joseph Strasburg表示，根據新冠疫情爆發前紐約房屋法庭的運作經驗，驅逐案件一般都會花費六至八個月才能真正讓租客搬離，因此就算逼遷禁令今天就到期，租客們也不會在短時間內被迫搬離住所。

日前房東和房客維權組織都鼓勵有繳租困難的租客盡快申請疫期租房補貼項目(Emergency Rental Assistance Program，ERAP)，雖然目前該補助發放速度仍較慢，但最終仍能夠幫助租客償還和繳交租金。

Davidson表示，租客若申請ERAP，就能獲得暫停驅逐文件，只要州府還在處理申請，驅逐命令就不能繼續進行，申請ERAP的租客能獲得一年的暫緩逼遷保護；對於已經需要上房屋法庭的租客，她建議他們為自己爭取代表律師，可以聯繫法律援助處獲取法律幫助。

租客 紐約州 房東

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