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華聯會醫學講座與家庭同樂日 外族裔朋友齊參與

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙(布魯克林)華人聯合會14日舉辦家庭同樂日活動，吸引不少華人民眾攜帶一家老小出席。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙(布魯克林)華人聯合會14日舉辦家庭同樂日活動，吸引不少華人民眾攜帶一家老小出席。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會14日在班森賀舉行「醫學常識講座與家庭同樂日」，提供免費健康諮詢、新冠病毒和抗體檢測及醫療講座，吸引大批華人出席；負責人黃涵華表示，人們在疫情後更注重健康，希望有更多的知識可傳授社區，另外活動也有雙語解釋，對外族裔朋友很友善，歡迎他們參與華社活動促進社區和諧。

今年活動由華聯會主辦，瑪摩利醫院協辦，當天包括醫療和紐約市警等十多家組織和機構擺設攤位，提供民眾各種領域的訊息，並有部分機構贈送兒童書包、防疫物品等；黃涵華表示，該社區內九成以上的人已接種疫苗，而當天活動中民眾都守規矩地戴口罩，讓很多華人感到安心，老人家和小孩也能久違地從家裡出來透透氣。

她也表示，此活動首次以室內和室外場地同時進行，事先派發宣傳單通知社區鄰居，還與各個機構打過招呼，專門安排雙語人才執行外展教育；「這樣其他族裔的民眾不會感覺被排除在外」，特別是在仇恨亞裔的風氣下，進一步維護社區和諧相當重要。

民眾也參與當天舉辦的醫學講座，由鄧臻營養師講解的「如何做到飲食防癌以及癌症的正確飲食」，強調民眾要管住嘴來守護健康；她表示七點能防癌，包括均衡的飲食、不過量飲酒和吸菸、不吃過鹹、發霉和煎炸熏烤的食物、控制體重在正常範圍內、不要過勞的熬夜、疫情下也要堅持身體鍛煉、以及避免不良情緒。

上述中半數以上的防範與人們的飲食有關聯，鄧臻說只要實行「防癌保健飲食」，最能降低30%讓人患上11種癌症的風險；而最佳的飲食計畫，就是一個餐盤中半數以上以蔬菜水果為主，四分之一為精瘦肉蛋白質、另外四分之一是全穀物。

在學術上已被證明能防癌的食物包括含有維他命A、C、胡蘿蔔素、纖維素、葉酸和薑黃素的食物，平時也要多攝取十字花科蔬菜，想要防癌保健的效益最大化，可爭取每日吃八至10份水果。

布碌崙華人聯合會14日在班森賀舉行「醫學常識講座與家庭同樂日」。(記者顏潔恩/攝...
布碌崙華人聯合會14日在班森賀舉行「醫學常識講座與家庭同樂日」。(記者顏潔恩/攝影)
鄧臻營養師主講「如何做到飲食防癌以及癌症的正確飲食」，強調要管住嘴來守護健康。(...
鄧臻營養師主講「如何做到飲食防癌以及癌症的正確飲食」，強調要管住嘴來守護健康。(記者顏潔恩/攝影)

華人 癌症 疫情

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