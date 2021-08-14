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法拉盛戶外淘寶市場 免費擺攤9月開跑

記者牟蘭╱紐約報導
法拉盛商改區宣布9月初開始，將於Lippmann廣場推出戶外淘寶市場。(記者牟蘭╱攝影)
法拉盛商改區宣布9月初開始，將於Lippmann廣場推出戶外淘寶市場。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)13日宣布，9月初開始，將在羅斯福大道與39大道間的Lippmann廣場推出戶外淘寶市場，每周為當地小商家提供八個免費攤位，並為藝術機構或個人提供表演場地，帶動人潮，促進社區經濟早日恢復。

商改區共同主席莊振輝表示，法拉盛是最早受疫情影響的社區之一，尤其是零售業者深受打擊，商改區一直致力於幫助當地商家走出困境，本次活動，旨在幫助商家在固定的戶外地點擺攤，提升曝光率。

商改區執行主任余鈿崧表示，此次與政府合作，希望藉此為當地的零售商家提供公平的競爭機會，彌補疫期損失，也為藝術機構與個人提供表演攤位。此外，因法拉盛廣場(Flushing Commons)停車場關閉，39大道附近的人流量減少，也希望帶熱周邊商家的生意。

本次報名只限本地零售商家，無證攤販並不包括在內，商家將按報名先後，輪流擺攤，商改區也會每期安排不同類型的商家參與。

市交通局(DOT)的資源管理經理懷恩(William Wynne)表示，全市共有86個戶外廣場，皇后區有十個左右，Lippmann廣場將成為東北皇后區的首個戶外廣場。

法拉盛商改區宣布9月初開始，將於Lippmann廣場推出戶外淘寶市場。(商改區提...
法拉盛商改區宣布9月初開始，將於Lippmann廣場推出戶外淘寶市場。(商改區提供)

109分局社區事務官黃凌欽表示，市警組建專職管理攤販的部門，協助市消費者事務局(DCA)執法，仍在繼續驅趕非法攤販，並向違規的商家開出罰單，呼籲民眾遵守法律。

法拉盛戶外淘寶市場自9月起，每周五的上午10時到下午6時在羅斯福大道與39大道間的Lippmann廣場舉辦，每期設七到八個攤位，每個攤位長寬均為十呎；有意報名者請電(718)888-1805或發電郵至[email protected]或發送短信至(347)603-3633或加法拉盛商改區微信號FlushingBID了解詳情。

圖為Lippmann廣場。(記者牟蘭／攝影)
圖為Lippmann廣場。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 商改區 皇后區

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