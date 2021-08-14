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中華公所暑期實習生 訪華商會探討法拉盛

記者牟蘭╱紐約報導
紐約中華公所的八位暑期實習生，13日拜訪法拉盛華商會，了解法拉盛的發展歷程。(記者牟蘭╱攝影)
紐約中華公所的八位暑期實習生，13日拜訪法拉盛華商會，了解法拉盛的發展歷程。(記者牟蘭╱攝影)

紐約中華公所的八位暑期實習生，13日拜訪法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)；理事長王耀明、首席顧問杜彼得與總幹事王能等，介紹法拉盛發展歷史，說明社區目前因疫情面臨的挑戰，呼籲華人學子尊重自己的文化，並帶領實習生走訪法拉盛商區。

王耀明指，去年2月疫情在中國爆發，法拉盛等華人社區最先受到波及，經濟及仇恨亞裔風氣，都是目前需要解決的問題。杜彼得表示，法拉盛曾在高速發展期間，因衛生不佳，受到外族裔的質疑，華商會與當地居民不斷爭取權益，舉辦農曆春節大遊行，讓主流社會看到亞裔社區。他呼籲年輕一代不應忘記自己的文化傳統，日後並回饋貢獻社區。

實習生楊凡目前在皇后區科技高中(Queens High School for the Sciences)就讀12年級，他說，雖然在美國出生，但父母堅持讓他學習中文，從小為中國文化感到自豪。

楊凡表示，他已在中華公所服務兩年，今年參與暑期實習生項目，累積社會實踐經驗，期間曾參與反對華埠的遊民所項目等，更了解當地的社會問題；這些經驗讓他萌發從政的想法，期盼日後服務社區。

法拉盛 華人 亞裔

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