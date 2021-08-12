美國佛教聯合會 捐布碌崙瑪摩利醫院12萬元

醫院總裁吉布斯感謝美國佛教聯合會的捐贈。(記者顏潔恩／攝影)

美國 佛教聯合會日前捐贈12萬元給布碌崙 (布魯克林)瑪摩利醫院，幫助購置一輛全新救護車，並將剩餘款項用於新冠檢測和疫苗教育推廣等服務；相關人員11日在醫院外舉行剪綵儀式，區長、民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)出席，感謝該會貢獻。

據了解，美國佛教聯合會共捐贈12萬元，瑪摩利醫院用其中的9萬元添加一輛救護車，其他則將用於打擊新冠疫情 ；該院總裁吉布斯(Kenneth Gibbs)表示，救護車不只是日常使用，偶爾也用於社區活動，例如在活動場地提供緊急醫療設備、運輸材料、教育宣傳和健康篩檢、疫苗接種等，用途廣泛，代表全體員工向該會致謝。

美國佛教聯合會日前捐贈12萬元給布碌崙瑪摩利醫院，11日在醫院外舉行剪綵儀式。(記者顏潔恩／攝影)

「我們相信只有齊心協力、互相幫助，才能戰勝新冠病毒」，聯合會會長明予法師表示，雖疫情肆虐，但人間仍有愛與關懷；亞美醫師協會總裁暨會長劉季高表示，瑪摩利醫院是布碌崙最現代化的醫院，對華人患者友善，有專人服務不諳英文的民眾，現獲得更完善的設備服務華社。

亞當斯表示，以華裔為首的組織、佛教聯合會等捐贈大量口罩到各族裔社區，在疫情初期這些貢獻都被忽視；他感激這些機構，用愛心聯繫各個社區。

美國佛教聯合會日前捐贈12萬元給布碌崙瑪摩利醫院，11日在醫院外舉行剪綵儀式。(記者顏潔恩／攝影)

中美紐約布魯克林牌樓協會會長鄭棋蓉、布碌崙社聯會會長費小蓮、美國佛教聯合會名譽會長瑞法法師、副會長淨義法師、秘書界通法師以及陳紹恭居士等參與捐贈活動。