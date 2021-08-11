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市府將收回怡東商場經營權 陳倩雯籲速整修助復甦

記者顏嘉瑩／紐約報導
曼哈頓怡東商場在疫情期間有不少小商家關門，如今相當冷清。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓怡東商場在疫情期間有不少小商家關門，如今相當冷清。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠東百老匯的「怡東商場」，是該地的商業中心，不過受到業主欠租和新冠肺炎疫情影響，商場失修導致商家一間一間關門，如今輝煌不再；11日市議員陳倩雯與多個組織機構在怡東商場召開記者會，表示市府將於9月1日(周三)將商場的經營權收回，希望能夠撥款整修，帶給商場全新面貌。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

當天的記者會由陳倩雯、亞洲人平等會、華埠共同發展機構，和多個福建社團共同召開；陳倩雯表示，自1985年限業主與市府承租下怡東商場之後，屢次欠租，至今已經積欠1300萬元的租金，而業主則在2019年宣告破產，即便50年的租約未到期，由於業主殆於維護商場並欠租，在市府起訴後，將於下月1日將商場收回。

陳倩雯說，由於業主多年來的疏忽和管理不善，以及市府處理速度緩慢，讓小商家在疫情間受到的影響加劇，振興怡東商場將可以從很多方面幫助社區的小商家復甦，如今不能再放任這棟建築繼續衰落下去。

她呼籲，市府在收回商場後應立即採取行動，尋找願意接下商場的新經營者，並協助整修等，協助華埠社區振興這個商業中心。

陳倩雯(左二)呼籲市府在收回商場後應立即採取行動，尋找願意接下商場的新經營者，並...
陳倩雯(左二)呼籲市府在收回商場後應立即採取行動，尋找願意接下商場的新經營者，並協助整修等。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠 疫情 租金

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