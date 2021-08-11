免費上門病毒檢測對象 擴大至65歲以上民眾

為年長者和存在基礎疾病、免疫系統受損的民眾提供居家檢測，有助防疫工作。(美聯社)

紐約市 公立醫院系統(Health and Hospitals)疫情檢測 和追蹤小組(NYC Test and Trace Corp)，10日宣布擴大上門病毒檢測服務，65歲以上和有基礎疾病的民眾，只需要提前預約，就可以獲得免費上門進行新冠病毒檢測服務。

自今年3月起，確診陽性率較高地區內曾與新冠確診病例近距離接觸者，可以免費獲得上門檢測，以盡可能確保他們不將病毒傳播給他人。

市檢測追蹤小組執行總監朗恩(Ted Long)表示，為年長者和存在基礎疾病、免疫系統受損的民眾提供居家檢測服務，能夠進一步幫助紐約更好進行防疫 工作，在家接受檢測能減少人們對於出行的擔憂，也能及時為他們提供所需的防疫資源。

上門檢測服務每天上午9時至晚7時進行，由專業人士提供PCR核酸檢測，民眾可致電(929)298-9400預約，當天預約後一般兩天內就能獲得檢測，檢測結果將在兩天內通過短信、郵件或電話告知。

從3月至今，上門檢測服務已經為超過1萬1000戶家庭提供超過2萬5000次服務，這些檢測的平均陽性率為14%。