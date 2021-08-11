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租房補助發放牛步 多數人月底恐拿不到

記者金春香／紐約報導
海因(右)表示，州內有15萬8000名申請者能在禁逼遷令到期前獲得補助。(公聽會截圖)
海因(右)表示，州內有15萬8000名申請者能在禁逼遷令到期前獲得補助。(公聽會截圖)

雖然紐約州疫情期間禁止住宅和商業逼遷的命令延長至8月31日，但此前州府出台的26億元疫期租房補貼項目(Emergency Rental Assistance Program)，目前僅發放不到1億元，10日州議會舉行公聽會，負責該項目的州臨時和殘障人士援助辦公室(New York State Office of Temporary and Disability Assistance)局長海因(Michael Hein)表示，根據目前進度，大部分租客和房東都無法在8月底逼遷禁令到期前收到補助。

州府5月宣布，撥款27億元用於租客援助，提供家庭收入占該地區收入中位數80%以下的租戶申請，最多可獲一年未付租金及最多未來三個月需繳租金的援助；州府預計全州有17萬至20萬戶財務受疫情影響的家庭能受益。

根據臨時和殘障人士援助辦公室數據，截至7月27日，在收到超過12萬份申請後，由於技術因素，該項目僅發放不到100萬元補貼，由於聯邦方面要求在9月30日前使用至少65%的總補助金額，再加上逼遷禁令將於本月底到期，補助金發放需要提速。

州府面對各方批評，上月27日更新申請網站，大幅簡化申請所需文件，還增加負責處理的工作人員，並從州府其他部門調集員工協助，承諾在8月底前處理和支付全部合格的申請。

海因10日在聽證會上表示，從上月底至今，其部門加快申請處理速度，日前已發放1億元補助，但該數字仍僅占總金額的3.7%。海因表示，相比較其他州2月就收到補助金開始發放，紐約4月才收到補助金，導致進程緩慢。

不過海因承諾，將在9月底前保證發放金額達到聯邦規定的標準，並指出，相信州內有15萬8000名申請者能在禁逼遷令到期前獲得補助，免遭逼遷威脅。

有需要的民眾仍可登陸網頁https://nysrenthelp.otda.ny.gov/，在線提交申請。

紐約州 租金 疫情

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