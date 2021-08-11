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收費代辦無證勞工紓困補助 律師籲提防

記者牟蘭／紐約報導
華社出現部分機構聲稱可代為申請，但要求民眾支付數百元；律師表示，這些機構並未受到相關培訓，無法正確處理被拒的申請。(記者牟蘭╱攝影)
華社出現部分機構聲稱可代為申請，但要求民眾支付數百元；律師表示，這些機構並未受到相關培訓，無法正確處理被拒的申請。(記者牟蘭╱攝影)

面向無證移民工人的紐約州「被排除工人基金」(EWF)已開放申請，勞工律師10日表示，近期有傳言稱這筆基金先到先得，華社出現部分機構聲稱可代為申請，但要求民眾支付數百元；律師說，這些機構並未受到相關培訓，無法正確處理被拒的申請，更提醒民眾，若重覆申請，恐被視為福利詐欺。

由紐約勵馨婦幼關懷中心與法律服務志願者(VOLS)主辦的「被排除工人基金」講座，邀請律師泰勒(Stephanie Taylor)主講；勵馨總幹事劉元芬表示，法拉盛近日有機構稱，這項基金先到先得，需盡快申請，要求交300元費用，便可代為申請。

泰勒表示，州府官網上有補助金的中文申請表，程序並不複雜；她說，這些聲稱可代為申請的機構，未受到州府的培訓，無法正確處理被拒絕的申請，若民眾反覆多次提交申請，被當局發現後，恐被視為福利詐欺。

泰勒說，這項福利旨在為無證勞工解決經濟困境，民眾無需支付任何費用；她說，州府日前與包括勵馨在內的62個非營利機構合作，提供多語言的免費服務，有需者請致電(877)393-4687諮詢，「撥打這個電話可詢問離家最近的服務點，並要求所需語言服務」。

劉元芬表示，法拉盛近日有機構要求民眾繳納300元，稱可代為申請。(視頻截圖)
劉元芬表示，法拉盛近日有機構要求民眾繳納300元，稱可代為申請。(視頻截圖)

依規定，州府申請者需在2020年3月27日至今居住在紐約州，不符合失業保險、疫情收入補助或其他聯邦福利補助，並證明2021年4月前的12個月中因失業、收入減少或因疫情無法或無處工作，且年收入低於2萬6208元等。

泰勒指出，若無證移民因政府疏忽，錯收了紓困金，可向當局說明情況或歸還款項後，申請「被排除工人基金」；她說，若民眾提交州府要求的「五分」薪資證明文件後，可一次性獲得1萬5600元的稅前補助，若提供「三分」的文件，可得3200元稅前補助。

遞交申請後，州勞工廳將通過短信、電話或郵件告知申請者需要補交與修改的文件，六至八周後，當局會通知申請是否通過；若申請者被拒，需在72小時內申請「上訴」，並在七日內遞交更多資料，上訴處理時間可達三周或更久。

對於遞交這項福利是否影響申請綠卡，泰勒說，民眾申請這項福利，不會對移民申請造成任何負面影響，前總統川普宣布的公共負擔規則已被取消，「申請這項基金的唯一風險，就是找不明機構代為申請」。

泰勒表示，州府日前與包括紐約勵馨在內的62家非營利機構合作，提供多種語言服務。(...
泰勒表示，州府日前與包括紐約勵馨在內的62家非營利機構合作，提供多種語言服務。(視頻截圖)

福利 紐約州 勞工

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