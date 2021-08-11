紐約客談╱葛謨投降 顧大局？留後路？

州長葛謨 終於不堪重壓，選擇辭職。但實話實說，經常跟蹤州府新聞的記者都覺得，葛謨迅速決定辭職令人震驚；因為以他過去一貫我行我素、絕不低頭的行事風格，再加上性騷擾 調查報告後，葛謨第一時間繼續抵抗，並一直放風要打持久戰，沒人料到他居然如此迅速就繳械投降了。

葛謨在辭職演說中表示，之所以辭職，是不希望在疫情肆虐的情況下，因為醜聞影響政府運轉，浪費納稅人錢；如此表態，讓人感覺他是一個識大體、顧大局的人。

當然，儘管顧大局的說辭可能只是表面理由，但這也是他不得不做出的選擇，畢竟他從始至終一直否定自己有性騷擾行為。

除了顧大局之外，葛謨辭職的深層考慮，應該是留後路。畢竟，雖然耗時較長，但州議會要彈劾 定罪基本已無阻力；如果他冥頑不化、堅持抗爭，根據州法，被彈劾下台的州長無權再參選州級行政和司法職位；但若辭職，則是為自己留了一條東山再起的後路。

葛謨能否如願留下後路，還要看進步派與溫和派之間的角力，畢竟力推葛謨下台的只有進步派而已，其他溫和派民代只不過是擔心受到葛謨牽連而表態呼籲葛謨下台；從目前的態勢看來，進步派似乎決定窮追猛打，執意要繼續推動彈劾；但這和要求葛謨下台的眾口一詞不同，葛謨下台已成事實，溫和派應不會同意窮追猛打，畢竟他們也不願放任進步派得寸進尺。