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醫學講座與家庭同樂日 華聯會將恢復舉辦

記者黃伊奕／紐約報導
黃涵華(一排左五)、寇頓(一排左四)以及各公司與機構代表，介紹「醫學常識講座與家庭同樂日」活動。（記者黃伊奕／攝影）
黃涵華(一排左五)、寇頓(一排左四)以及各公司與機構代表，介紹「醫學常識講座與家庭同樂日」活動。（記者黃伊奕／攝影）

疫情而停辦的布碌崙(布魯克林)華人聯合會「醫學常識講座與家庭同樂日」，將在14日恢復舉行，民眾可獲得免費的健康咨詢、檢測、醫療講座。

布碌崙華人聯合會與5日針對活動內容舉行記者會；華聯會負責人黃涵華介紹，家庭健康日原本是華聯會一年一度的活動，去年因疫情不得不叫停，今年在社區強烈建議與支持下，得以回歸。

今年活動由華聯會主辦，瑪摩利醫院協辦，得到了州眾議員白彼得(Peter Abbate)、寇頓(William Colton)，州參議員郭納德(Andrew Gounardes)，市議員紀思庭(Justin Brannan)、崔馬克(Mark Treyger)、葉格(Kalman Yeger)等的支持，亞美醫師協會(CAIPA)等十多家醫療組織與機構將參予。

當日活動將分為室內與室外兩個場地，室外將為民眾提供血壓檢測、血氧飽和度檢測、新冠肺炎抗體檢測、各種攤位遊戲等，室內將主要提供健康講座，包括由陳修君醫生提供「乳腺癌篩檢」、謝媛麗醫生提供「如何預防三高」、鄧臻營養師提供「如何做到飲食防癌以及癌症的正確飲食」等三場講座。

此外，主辦方將提供抽獎環節以及各種精美禮品免費派發，與此同時，也正在向紐約市公立醫院系統申請疫苗注射服務，希望進一步推廣新冠疫苗接種；黃涵華說，希望這個活動能向以往一樣，守護社區民眾家庭健康、傳遞健康正能量以及提供公眾健康意識。

活動將在14日上午11時至下午3時舉行，室內舉辦地址為布碌崙Stillwell大道1787號，室外舉辦地址為Stillwell大道交W13街之間的Highlawn大道，更多活動詳情可致電(718)232-0055。

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