反對班森賀建遊民所 華社冒雨集會

黃涵華(左一)、張玉娟(左三)、寇頓(左五)在抗議示威活動現場。（記者黃伊奕／攝影）

針對布碌崙 (布魯克林)班森賀的遊民收容所計畫，超過百名當地居民在民選官員的帶領下，8日晚間冒雨舉行集會，表示將抗議到底，一定要讓市府徹底取消該計畫。

當日晚間在州眾議員 寇頓(William Colton)帶領下，華裔為主的上百班森賀居民聚集在布碌崙巴斯大道(Bath Ave)2147號門口，反對市府在此修建能容納150名單身男性遊民的收容所；儘管當地民眾已經對此舉行過多次抗議示威活動，市府也已經承諾另選它址，但是寇頓指出，這不意味著已經獲得真正的勝利，民眾仍不能掉以輕心，應繼續對此保持關注。

寇頓說，市府在該處修建遊民收容所的計畫並不能真正幫助遊民，反而會給社區帶來問題和傷害，「每個遊民都不一樣，有的存在精神問題，有的遭到暴力和侵犯，他們需要有針對性的全方面的幫助，而不是一個充滿各種問題的容身之處。」

布碌崙南區居民互助會負責人張玉娟表示，這裏修建遊民收容所將會嚴重影響社區，尤其是周邊有很多老人中心與學校，通常遊民收容所帶來的種種問題將會嚴重影響當地居民的生活，「我們不能放鬆也絕不放棄，直到獲得最後的勝利。」

當日抗議活動整整持續了兩個小時，共和黨籍國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)也派代表出席，隨後其辦公室發出聲明，表示加入寇頓，和他一起聯手推翻市府在當地修建遊民收容所的計畫。

瑪麗奧表示，市長白思豪 在遊民上的支出比上一屆市長高出了近一倍，但紐約市遊民問題沒有好轉，反而日趨惡化；她認為，白思豪不應當不斷修建遊民收容所，而因著手解決導致他們成為遊民的根本問題，例如為遊民提供康復和心理健康服務、復工培訓以及支持性住房，不僅僅讓他們擁有一個短暫的庇護所，而是真正返回到正常的生活軌跡。