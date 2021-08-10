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紐約客談/葛謨下台 極左有機會掌紐約

紐約客談

深陷性騷醜聞的州長葛謨已窮途末路、眾叛親離，雖然他仍計畫抵抗到底，但無論是被迫辭職還是彈劾下台，去職的命運似乎已經不可避免。然而，若州長大位交給極左，恐非紐約之福。

葛謨的本次任期將於2022年底到期，若按州議會的計畫葛謨將在數周後去職，屆時繼任州長的副州長霍楚也僅有一年多的任期，而她在下州地區人望有限，應不會尋求連任。

已經有報導顯示，州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)、紐約市長白思豪(Bill de Blasio)、長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)都有意參選州長民主黨初選；這四人都屬於進步派，他們與溫和派的葛謨不同，都屬於偏左甚至極左。更有極左領軍人歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)，在民調中也被認為是下任州長的有力競爭者。

葛謨曾表示，針對他的攻擊帶有政治意圖。此言恐怕非虛，因為進步派對葛謨的攻擊存在雙重標準：此前市長競選時，同屬進步派的市主計長斯靜格(Scott Stringer)也陷入性騷醜聞，但要求葛謨辭職的進步派們，卻無一人要求斯靜格退選。

不過，葛謨似乎人望未減；在州檢察長調查報告出爐後進行的一次民調顯示，葛謨若競選連任，仍能擊敗詹樂霞、歐凱秀。後續發展如何，拭目以待。

葛謨 紐約市 民調

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