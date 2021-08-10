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「暑期學習夏令營」結業 學生談仇恨亞裔事件

記者牟蘭／紐約報導
為豐富學生的暑期生活，紐約居民聯盟今年舉辦第三屆「暑期學習夏令營」，理查茲在線上為學生打氣。(視頻會議截圖)
為豐富學生的暑期生活，紐約居民聯盟今年舉辦第三屆「暑期學習夏令營」，理查茲在線上為學生打氣。(視頻會議截圖)

為豐富學生的暑期生活，紐約居民聯盟今年舉辦第三屆「暑期學習夏令營」，以線上的方式，為學生提供特殊高中入學考試(SHSAT)與公共演講等課程；日前的結業典禮上，由兩組學生以仇恨亞裔為主題，帶來演講，邀請國會眾議員孟昭文與皇后區區長理查茲(Donovan Richards)在線上為學生打氣。

第三屆線上「暑期學習夏令營」(Youth 4 AM)從今年5月開始，為80多名初中生帶來為期30天的特殊高中入學考試與公共演講課程的培訓，活動邀請名校大學與史岱文森高中、布朗士科學高中、航特高中等特殊高中80多名學生擔任助教。

總策畫胡小媛表示，疫情期間，學生只能接受遠程教育，部分學生出現課程難跟上的情況；她說，今年的夏令營特別從5月開始，讓初中生盡早進入學習的狀態，其中有70%的八年級生學生成績達到八所特殊高中入學考試的標準。

胡小媛說，本次夏令營活動有五個項目，除了幫助高中生準備SHSAT考試外，還訓練學生的公共演講，加強華裔學生的表達與獨立思考能力。

此外，胡小媛表示，夏令營的網頁與社群媒體帳號均由學生管理，讓他們利用信息技術傳遞自己的觀點；她說，夏令營的活動不僅幫助初中生通過特殊高中入學考試，同樣為高中生積累社會經驗，幫助他們申請進入心儀的大學，訓練他們的領導力，日後步入社會，更好的發揮自身的優勢。

特殊高中 社群媒體 SHSAT

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