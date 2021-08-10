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台灣鋼琴家之夜 法拉盛文藝中心周六獻藝

紐約訊
法拉盛市政廳文藝中心舉行「台灣鋼琴家之夜」線上音樂會，左起為吳怡慧、胡瀞云、張耀文。(主辦方提供)
法拉盛市政廳文藝中心舉行「台灣鋼琴家之夜」線上音樂會，左起為吳怡慧、胡瀞云、張耀文。(主辦方提供)

法拉盛市政廳文藝中心持續聚焦亞裔藝術家，將於美東時間8月14日(周六)晚7時播出「台灣鋼琴家之夜：胡瀞云與台灣新生代鋼琴家」線上音樂會，定居於費城的國際知名鋼琴家胡瀞云及兩位年輕台灣鋼琴家吳怡慧及張耀文將有精彩演出。

由法拉盛文藝中心、紐約台北文化中心(Taipei Cultural Center in New York)與費城青年鋼琴家協會(PYPA, Philadelphia Young Pianists’ Academy)攜手合作，該線上音樂會邀跨世代台灣新秀與大師級鋼琴家，詮釋西方古典樂經典及台灣作曲家曲目。

曾在紐約茱莉亞學院求學，目前定居於費城的胡瀞云，在紐約林肯中心的卡夫曼音樂中心/摩金廳(Kaufman Music Center- Merkin Hall)演奏，吳怡慧及張耀文分別在他們成長的台北及台南演出。節目中將演出蕭泰然、舒伯特、蕭邦、拉赫瑪尼諾夫等作品，跨國界鋼琴演奏集錦，不但推廣台灣音樂，也呈現美國文化中的亞裔觀點。

節目免費，觀眾需上線預約：https://www.flushingtownhall.org/taiwanese-piano-stars  歡迎線上捐款支持優質藝文節目，款項不拘，此線上捐款款項的50%將用於支持Yun International Music Foundation(費城青年鋼琴家協會的基金會)：https://ci.ovationtix.com/35689/store/donations/43967

「胡瀞云與台灣新生代鋼琴家」線上音樂是歡慶紐約台北文化中心30周年的特別節目。

台灣 紐約 費城

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