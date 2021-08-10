紐約亞美國際影展11日登場 展映近90部亞裔獨立電影

第44屆紐約亞美國際影展，將於11日至22日登場。(紐文中心提供)

第44屆紐約亞美國 際影展 (Asian American International Film Festival)，將於11日(周三)至22日(周日)登場，選映由亞裔製作的90部獨立電影 ，其中共有七部台灣作品入選，以「失物招領」為主題，讓民眾欣賞橫跨多地的精彩電影。

此次入選「台灣電影單元」的劇情長片，包括由導演楊德昌執導的經典代表作品「恐怖份子」；曾獲Slamdance影展評審團大獎，及觀眾票選最佳劇情長片的「安眠旅社」；還有入選韓國富川國際奇幻影展的「迷走廣州」。

另外單元中還有四部劇情短片，包括金馬影帝莫子儀主演的「黑風箏」，講述充滿童趣的女兒想要和父親重溫天倫之樂；「黑潮」闡述一段失而復得、尋找自我的故事；「你好，從台灣來的」談及分隔兩地的家人重新再團聚時所面臨的挑戰；「美豬肉圓」則描繪出相愛的人卻無法交心的過程。

影展主辦單位表示，此次選映的七部台灣作品，都是圍繞著故事主角如何失去或是找回與他人之間的聯繫，因此將主題訂為「失物招領」(Taiwan: Lost and Found)，帶領觀眾在七個橫跨台北與加州的故事當中，體悟「失去、發現與重生」。

駐紐約台北文化中心表示，此次與紐約亞美國際影展合作推出台灣地影單元，七部作品的主創團隊，如楊德昌、王凱民、陸慧綿等都曾在美國留學、旅居美國或為台裔第二代導演，台美文化碰撞的創意及電影美學，與美國文化的多樣性相互輝映。

紐約亞美國際影展由非營利電影組織Asian CineVision主辦，為全美第一個且歷史最悠久的亞洲影展，特別關注亞裔及美籍亞裔人士製作的獨立電影，並鼓勵年輕新銳導演的創作，以提供亞裔更多發聲的平台。

受到疫情影響，本屆影展將採線上及實體兩種方式舉辦，其中線上電影開放讓美加觀眾欣賞，更多影展內容及相關購票資訊，可上https://www.aaiff.org/網站查詢。