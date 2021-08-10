葛謨性騷添2起 彈劾調查加速 數周可完成

州眾議長希士提(左)表示，針對葛謨(右)彈劾調查數周內就可接近完成；圖為此前希士提和葛謨共同出席記者會。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨 (Adnrew Cuomo)性騷醜聞繼續升溫，又增兩名女性聯繫州檢察長辦公室，指控曾遭葛謨性騷擾 ；州眾議會司法委員會9日開議討論彈劾 調查進展，主席拉文(Charles Lavine)表示，州檢察長辦公室公布的葛謨性騷調查報告內容「令人極度不安」，州眾議會仍在對葛謨的行為深入調查並評估彈劾條款；州眾議長希士提(Carl Heastie)表示，彈劾調查不會耗時數月，數周內就可接近完成。

據紐約郵報報導，8日新增的兩名指控女性並未透露身分，也不清楚葛謨對其在何時何地有哪些性騷行為；不過，知情人士說，兩名女性已被告知州檢察長辦公室的調查已經結束，建議其直接去地方執法機構報案。

除以上兩人外，根據州檢察長的報告，葛謨目前被確認對11名女性實施性騷，九人為現職或前任州府員工；其中，32歲的前州府員工卡米索(Brittany Commisso)日前首度現身，稱葛謨在於其自拍的時候摸她屁股，並在辦公室遭到襲胸，「葛謨的擁抱不是親人之間的那種，這些擁抱帶有滿足個人性慾的意圖。」

葛謨性騷案報告的出爐，也促使此前已經啟動彈劾調查的州眾議會加快速度；州眾議會司法委員會9日討論彈劾事宜的會議上，拉文表示，葛謨會受到公正的對待，該委員會已經通知州府須在8月13日之前提交辯護證據；拉文說，該委員會的調查將依法保密，預計最早本月內調查就能接近完成，屆時將能公開所有證據，並舉行公聽會。

州眾議長希士提也說，州眾議會將全速推進彈劾流程，不會耗時「數月」，而是「數周」就可完成；他表示，自從4月和州府的預算談判完成之後，就再沒有和葛謨說過話；希士提表示，目前兩黨議員都認為葛謨應該下台，「議員們已經對葛謨繼續履職的能力失去信心。」

除了性騷指控外，眾議會還在調查葛謨相關的其他醜聞，包括養老院疫情掩蓋事件、涉嫌濫用公共資源出書等指控；目前，葛謨辦公室的多名骨幹成員已經辭職，包括葛謨的高級助手德羅莎(Melissa DeRosa)、演講起草人希沃曼(Steve Silverman)和特別操守顧問庫別克(Julia Pinover Kupiec)。