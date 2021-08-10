布碌崙南區新指揮官訪華社 誓打擊犯罪

肯珀(左八)帶領陳韜(左七)、陳豐盈(左六)、何懷特(右四)、哈斯泰德(右二)等多名布碌崙警方代表，受柳寶枝(右一)、費小蓮(右四)等人邀請與華社代表見面。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙 (布魯克林)南區迎來新的勤務指揮官副警司肯珀(Michael Kemper)，9日他與布碌崙南區多位分局長到8大道 華社與民眾見面，表達進一步保護華社安全與打擊罪案的決心。

肯珀當日受布碌崙8大道社聯會與布碌崙亞裔民安隊邀請，前往8大道與華裔 社區代表會面，獲得華人商民的熱烈歡迎。

據悉，從警30年的肯珀曾服務管轄班森賀的62分局，還曾在71、70、76、90等分局服務；他還曾帶領市警探員部九年，對布碌崙華裔社區十分了解，並且有過頻繁互動。

肯珀表示，這是他調任至該位置的第一周，很榮幸能獲得如此熱烈的歡迎，華裔社區向來對警方給予無條件的支持，他非常感動，也希望能繼續維持這種良好的關係；他表示，接下來計畫會見更多華裔社區組織，進一步了解當地社區，「我希望傳達一個明確信息，警方會繼續在這裡支持華裔社區，幫助華裔，同時進一步打擊當地罪案」。

肯珀在現場還特別向殉職華警劉文健的父母致敬，並且代表布碌崙南區全體警員感謝他們當日的到場；此外，他也肯定了亞裔民安隊與社聯會過去對社區治安與維護警民關係上做出的努力。

當日州眾議員白彼得(Peter Abbate)、寇頓(William Colton)，市議員紀思庭(Justin Brannan)，62分局局長陳韜，66分局局長哈斯泰德(Jason Hagestad)，71分局局長何懷特(Joseph Hayward)，72分局副局長陳豐盈(Feng Chen)等也參加。