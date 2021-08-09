阻道格拉斯頓建收容所 民權組織擬提訴訟

市遊民服務局計畫在北方大道243-02號開設女性遊民收容所。(本報檔案照)

市遊民服務局(DHS)計畫在皇后區 道格拉斯頓(Douglaston)開設一家女性遊民收容所，引起當地居民反對；道格拉斯頓公民協會(Douglaston Civic Association)日前表示，他們擬向市府提出訴訟，叫停這項遊民所計畫。

根據市府計畫，新的遊民收容所擬建於北方大道243-02號，有72個床位，供50歲以上的女性遊民居住，計畫於今年下半年開放，該處曾是Pride of Judea社區服務中心；當地的居民批評該計畫前缺乏社區溝通，曾發起連署，共有850人簽名反對。

道格拉斯頓公民協會的主席沃爾什(Sean Walsh)說，這些連署簽名並非反對女性遊民在入駐當地，而是指責這項計畫的本身「不人道」；他指，這棟建築不足以容納75人，意味著多名女性必須在同住一個房間，與疫情 期間兩人居住一間臥室的條件相差甚遠，並不利於防疫。

沃爾什強調，無論是遊民還是社區民眾都值得更好的生活環境，他重申社區願意接納遊民，建議市府興建更多平價屋，從根本解決遊民問題。

這份連署書強調，該計畫違反紐約州 的建築條款，但這一說詞被市遊民服務局發言人否認，指稱遊民所符合政府的所有規定；對此，道格拉斯頓公民協會稱他們已積極聯繫律師，計畫提出訴訟叫停這項計畫。

沃爾什說，道格拉斯頓公民協會尚未提交訴訟，但團隊已開始蒐集材料，計畫訴諸法律，但他仍希望市府能與社區盡快達成一致，避免對簿公堂。

與市府擬建遊民所僅有一街之隔的錫安聖教堂(Zion Episcopal Church)牧師倫納姆也反對這項遊民所計畫，他期盼政府為這些遊民提供宜居的住處，並承諾將協助安置這些遊民。