我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

阻道格拉斯頓建收容所 民權組織擬提訴訟

記者牟蘭／紐約報導
市遊民服務局計畫在北方大道243-02號開設女性遊民收容所。(本報檔案照)
市遊民服務局計畫在北方大道243-02號開設女性遊民收容所。(本報檔案照)

市遊民服務局(DHS)計畫在皇后區道格拉斯頓(Douglaston)開設一家女性遊民收容所，引起當地居民反對；道格拉斯頓公民協會(Douglaston Civic Association)日前表示，他們擬向市府提出訴訟，叫停這項遊民所計畫。

根據市府計畫，新的遊民收容所擬建於北方大道243-02號，有72個床位，供50歲以上的女性遊民居住，計畫於今年下半年開放，該處曾是Pride of Judea社區服務中心；當地的居民批評該計畫前缺乏社區溝通，曾發起連署，共有850人簽名反對。

道格拉斯頓公民協會的主席沃爾什(Sean Walsh)說，這些連署簽名並非反對女性遊民在入駐當地，而是指責這項計畫的本身「不人道」；他指，這棟建築不足以容納75人，意味著多名女性必須在同住一個房間，與疫情期間兩人居住一間臥室的條件相差甚遠，並不利於防疫。

沃爾什強調，無論是遊民還是社區民眾都值得更好的生活環境，他重申社區願意接納遊民，建議市府興建更多平價屋，從根本解決遊民問題。

這份連署書強調，該計畫違反紐約州的建築條款，但這一說詞被市遊民服務局發言人否認，指稱遊民所符合政府的所有規定；對此，道格拉斯頓公民協會稱他們已積極聯繫律師，計畫提出訴訟叫停這項計畫。

沃爾什說，道格拉斯頓公民協會尚未提交訴訟，但團隊已開始蒐集材料，計畫訴諸法律，但他仍希望市府能與社區盡快達成一致，避免對簿公堂。

與市府擬建遊民所僅有一街之隔的錫安聖教堂(Zion Episcopal Church)牧師倫納姆也反對這項遊民所計畫，他期盼政府為這些遊民提供宜居的住處，並承諾將協助安置這些遊民。

紐約州 疫情 皇后區

上一則

紐約陽性率破3% 但接種率也顯著提高

下一則

賺錢為交租 六成紐約租客逾30%收入用來租房

延伸閱讀

安置遊民 擔心治安與房價

安置遊民 擔心治安與房價
NASA徵人實驗「火星生活」只能吃太空食品、房子無窗戶

NASA徵人實驗「火星生活」只能吃太空食品、房子無窗戶
NASA空中交通調度技術 夏樂機場測試有效減碳

NASA空中交通調度技術 夏樂機場測試有效減碳
帕克蘭槍案倖存者創「好的枕頭」公司 挑戰川普打手

帕克蘭槍案倖存者創「好的枕頭」公司 挑戰川普打手
反槍、反川普 點燃一場「枕頭」大戰

反槍、反川普 點燃一場「枕頭」大戰

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25
紐約州長葛謨。美聯社

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

2021-08-06 22:31
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息
中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了