劉娟圓桌球創佳績 分享奧運圓夢

紐約乒乓球好手劉娟，首次代表美國出征奧運。(劉娟提供)

中國 桌球國家隊前成員，定居紐約的劉娟，本屆首次代表美國 出征奧運，留下沒有觀眾加油的「特別」回憶，並取得女單與女子團體的前16強成績，一圓自己的夢想。她未來將繼續在紐約推廣乒乓球，讓更多年輕人喜歡這項運動，但尚未決定是否參加下一屆奧運。

今年36歲的劉娟，出生在中國武漢，2001至2006年間效力中國國乒，2011年移民美國，第二年變獲美國公開賽女單冠軍，2018年又拿下美國女單冠軍與女雙冠軍；因未入美國籍，錯過了倫敦、里約奧運；直到去年在加州奪得奧運選拔賽冠軍，已入籍的她得以代表美國出征東京。

她回憶，受疫情影響，東京奧運 去年宣布推遲，她被迫在家休息；得知舉辦日期後，立即準備參賽。劉娟說，本次奧運會與以往的比賽都不同；除了每天都要檢測核酸，所有的運動員除比賽外，都需戴口罩，看台上也沒有觀眾打氣，「選手只能靠自己調動情緒。」 紐約的乒乓球好手劉娟，代表美國出征東京奧運會。(劉娟提供)

劉娟在女單賽中，連勝四場進入16強，但不敵新加坡選手余夢玉，止步於此。女子團體賽，她與隊友王慧靜與張安，也進入16強。她說，因疫情影響，她無法與來自其他地區的隊友配合訓練，或參加比賽保持最佳狀態。對於此次結果，她表示滿意，並指自己沒有因日本乒乓球場地「變小」，對比賽結果造成負面影響，「我可能不像男運動員，球拉得比較遠」；網傳質量不佳的「紙板床」，也未影響她的休息，「都挺好的。」

美國東奧乒乓球隊共有四名華裔，其中劉娟和41歲的王慧靜都是中國移民；25歲的張安則在美國出生長大；另一位華裔球員是男隊的周鑫，今年33歲的他，也曾入選中國國家隊。