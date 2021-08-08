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實現華裔妻遺志 白人夫暖心捐贈物資

記者牟蘭╱紐約報導
費戈德(左)與癌末華裔妻子創立「善行之家」，雖然妻子已經離世，但他一直運行這個組織，幫助社區。(費戈德提供)
費戈德(左)與癌末華裔妻子創立「善行之家」，雖然妻子已經離世，但他一直運行這個組織，幫助社區。(費戈德提供)

紐約律師費戈德(Leon Feingold)多年前因偶然的機會遇到他的中國妻子，但婚後不久，妻子被診斷罹癌晚期，在生命最後時刻，夫妻倆成立非營利組織「善行之家」(The House Of Good Deeds)；因妻子服務社區的遺願，他繼續運營「善行之家」，為需要的家庭提供援助，也希望通過助人，永遠留住對妻子的回憶。

「善行之家」的執行主任費戈德與多名義工，日前整理法拉盛的倉庫中的玩具、衣服與家用品，大部分物品捐贈給環保組織Big Reuse，另將一個冰箱送給社區的食物銀行，實現廢物利用與幫助他人的兩主要目標。

「善行之家」背後有一段費戈德與妻子王媛媛(Yuanyuan Wang，音譯)的愛情故事；費戈德接受本報採訪時表示，2012年他到上海，王媛媛作為他的一日「房東」，收留他在沙發上過夜，兩人因此相識，王媛媛隨後來到紐約，兩人身分互換，費戈德邀請對方在家中居住數周。

費戈德與王媛媛有幫助社區的共同理想。(費戈德提供)
費戈德與王媛媛有幫助社區的共同理想。(費戈德提供)

三年後，兩人墜入愛河，2016年10月他向王媛媛求婚，並在2017年步入婚姻的殿堂；但婚後不久，王媛媛被診斷子宮內膜癌晚期，僅剩幾個月的時間，在她生命走向盡頭之際，夫妻二人創建了「善行之家」。

費戈德說，他們收到來自世界各地善心人士的支持，也通過社群網路告知民眾捐贈的消息，「來自各地，有認識的，也有陌生人伸出援手；捐錢、物資之外，也協助建立人脈」。網址：Houseofgooddeeds.org。

費戈德與王媛媛結婚照。(費戈德提供)
費戈德與王媛媛結婚照。(費戈德提供)

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