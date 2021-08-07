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華裔萬泰妮在內 7法官獲提名國王郡高等法庭法官

記者顏潔恩／紐約報導
華裔法官萬泰妮與另六名法官獲提名為國王郡高等法院法官。(本報檔案照)
華裔法官萬泰妮與另六名法官獲提名為國王郡高等法院法官。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)國王郡民主黨部(Kings County Democratic County Party)日前表決，提名七名具有經驗的法官，在11月普選中競選成為國王郡高等法庭法官；提名人大多是移民後裔，或文化背景多元化的法官，其中包括華裔法官萬泰妮(Lillian Wan)。

七名候選人是古巴籍女性法官Connie Mallafre-Melendez、塞法迪猶太人女性法官Gina Levy Abadi、穆斯林女性法官Carolyn Walker-Diallo、義大利籍女性法官Joy Campanelli、格瑞納達籍女性法官Dena Douglas、華裔萬泰妮、以及唯一的男法官Richard Montelione，他也是該庭首名公開出櫃的同性戀法官。

國王郡民主黨部主席Bichotte Hermelyn表示，他們的目標是選出有豐富經驗且文化敏感度高的法官，以求為每個布魯克林人帶來公平、公正及誠實的司法系統；她對此次名單感到滿意，指每名提名者均來自不同文化背景，且是有史以來最多女性法官提名的一次選舉，無論是誰都會勝任這份工作。

華裔法官萬泰妮2018年任命為州申訴法庭(New York Court of Claims)法官，成為該庭首位亞裔女性法官；她是台灣移民二代，父親萬津與母親黃十菊1970年代從台灣移民來美，她本科畢業於賓漢頓州立大學，於奧伯尼法學院以排名前五成績，取得法學學位。

萬泰妮過去在家事法庭法律援助部門為紐約市兒童服務局(ACS)擔任過九年出庭律師，專精家庭暴力、虐待兒童等案件，在2012年由市長彭博(Michael Bloomberg)任命為布碌崙家事法庭法官；她也曾是紐約亞裔律師協會活躍成員，曾擔任該會政府與公共部門委員會的共同主席。

提名 華裔 移民

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