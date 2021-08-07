我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

紐約客談/仇亞犯罪暴增 執法叫苦

紐約客談

新冠肺炎疫情後，紐約市推動公共健康及公共安全兩項重點，帶領城市復甦，不過以亞裔為受害人的仇恨犯罪案，為所有類別中最多，比去年同期增加363%；執法者和民眾各執一詞，對於亞裔民眾的擔憂，執法者無奈搖頭稱因新保釋法和疫情雙重夾擊，讓所有工作變得異常艱難和忙碌。

看著這項驚人的數字，又不禁讓人回想起在過去一段時間亞裔社區遭受到的攻擊和侮辱，常見的種族主義攻擊是要求「滾回你自己的國家去！」對於數百萬身為美國公民，甚至在這裡出生長大的人來說，這是一個困難的要求。

這些言語甚至加上肢體暴力，引起亞裔社區的恐慌，但即使是每天接觸仇恨犯罪案件的華裔探員也只能無奈搖頭，首先，安撫民眾情緒很難，同一個案子從前可能無人問津，如今只要找出是亞裔受害者，橫豎都能扣上個仇恨犯罪的帽子。

其次，許多嫌犯的作案動機其實並非「仇恨」，或是患有心理疾病的遊民，或是需要靠行搶「滿足溫飽」的社會底層人；好比在華埠，有人笑談說，只有傻子才會來華埠攻擊亞裔吧？其實，這裡發生的罪案多數涉及的是「耆老」。

一名華裔探員今年調至仇恨犯罪小組，他形容在他調去前就已經「忙到瘋」，案件增長部分原因當然是疫情，而另一部分則為保釋法改革，讓許多人能逃脫責罰，所以一犯再犯。

亞裔 仇恨犯罪 疫情

上一則

飛達西餅30周年 餅卡買十送三即有優惠

下一則

美國福建塘頭聯誼會 捐款8萬助河南賑災

延伸閱讀

紐約客談／兇手若重返社會 恐成不定時炸彈

紐約客談／兇手若重返社會 恐成不定時炸彈
紐約客談／葛謨政治生涯 已走到盡頭？

紐約客談／葛謨政治生涯 已走到盡頭？
紐約客談／不打疫苗沒自由 市長再出重手

紐約客談／不打疫苗沒自由 市長再出重手
紐約客談／上下推諉 疫情恐很快反彈

紐約客談／上下推諉 疫情恐很快反彈
紐約客談／助長對亞裔偏見 主流媒體成幫兇

紐約客談／助長對亞裔偏見 主流媒體成幫兇

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

2021-08-01 06:11
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」