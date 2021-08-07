紐約客談/仇亞犯罪暴增 執法叫苦

新冠肺炎疫情 後，紐約市推動公共健康及公共安全兩項重點，帶領城市復甦，不過以亞裔 為受害人的仇恨犯罪 案，為所有類別中最多，比去年同期增加363%；執法者和民眾各執一詞，對於亞裔民眾的擔憂，執法者無奈搖頭稱因新保釋法和疫情雙重夾擊，讓所有工作變得異常艱難和忙碌。

看著這項驚人的數字，又不禁讓人回想起在過去一段時間亞裔社區遭受到的攻擊和侮辱，常見的種族主義攻擊是要求「滾回你自己的國家去！」對於數百萬身為美國公民，甚至在這裡出生長大的人來說，這是一個困難的要求。

這些言語甚至加上肢體暴力，引起亞裔社區的恐慌，但即使是每天接觸仇恨犯罪案件的華裔探員也只能無奈搖頭，首先，安撫民眾情緒很難，同一個案子從前可能無人問津，如今只要找出是亞裔受害者，橫豎都能扣上個仇恨犯罪的帽子。

其次，許多嫌犯的作案動機其實並非「仇恨」，或是患有心理疾病的遊民，或是需要靠行搶「滿足溫飽」的社會底層人；好比在華埠，有人笑談說，只有傻子才會來華埠攻擊亞裔吧？其實，這裡發生的罪案多數涉及的是「耆老」。

一名華裔探員今年調至仇恨犯罪小組，他形容在他調去前就已經「忙到瘋」，案件增長部分原因當然是疫情，而另一部分則為保釋法改革，讓許多人能逃脫責罰，所以一犯再犯。