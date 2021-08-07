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惡作劇？報復？ 外賣餐塞紙條辱警送辦

記者顏潔恩／紐約報導
嫌犯用骯髒的手機將紙條塞入餐點中。(視頻截圖)
嫌犯用骯髒的手機將紙條塞入餐點中。(視頻截圖)

紐約一名DoorDash非洲裔外賣郎，日前為布碌崙(布魯克林)羊頭灣61分局警員送餐時，故意將一張寫著羞辱文字的紙條用手指塞入餐食中；該名外賣郎已落網，堅稱自己純粹是「惡作劇」，然而警方查出他曾是黑幫成員，想藉此報復執法人員。他被控企圖襲擊、汙染顧客食物、以及刑事毀壞等罪名，由於違反假釋規定，目前被關押。

被捕外賣郎萊恩(Lance Layne)日前將一份餐點送到61分局前，用骯髒的手指，將手寫的紙條塞入食物中，寫著「希望這個玩意味道不錯，賤人」(Hope that d-k taste good bitch)，全程用手機拍下，上傳至社群平台。

萊恩發帖時註明說，「這是臉書的一份公開聲明，我不會這樣對待別人的食物，這不過屬於私人恩怨，我和點餐的人處於戰爭狀態」。

當時接收這份餐點的文職人員Melissa George，近日接受採訪指，用餐到一半時同事把影片播給她看，當即感到被侵犯及不適，立即到醫院驗血，所幸目前看來身體沒問題。

萊恩被捕後，堅稱並非針對61分局，只是惡作劇過火，警方指他曾是黑幫份子，2011年涉槍傷警察案件，猜測是有心報復執法人員。

Melissa George強調兩人不認識，無過節。她曾與DoorDash交涉，對方原拒絕歸還餐點費用、只願意以積分補償，事件受到廣泛關注時才退錢。她也指出，萊恩沒有用真名登記成為外賣郎，質疑DoorDash雇用人時沒查證信息；一個外埠的市警特地到羊頭灣來安慰，並給分局送餐打氣。

嫌犯在紙條上指自己用生殖器官汙染了餐點。(視頻截圖)
嫌犯在紙條上指自己用生殖器官汙染了餐點。(視頻截圖)

社群 警察 紐約

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