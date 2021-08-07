我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

台外貿協會看準疫後商機 連同15餐飲品牌美東招商

【紐約訊】

看好新冠肺炎疫情之後的餐飲業前景，由台灣經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「台灣連鎖餐飲美加系列活動」，邀請15家台灣知名連鎖餐飲品牌及相關業者，於9日(周一)在線上舉辦台灣連鎖餐飲品牌線上秀，並在16(周一)及17日(周二)連續兩天，舉辦一對一線上洽談會，向美東對台灣連鎖餐飲有興趣者招商。

此次活動將介紹各家珍奶、水果茶、堅果奶、雪花冰、咖啡等產品優勢，及珍奶原物料、 糖漿、自動珍奶機、智慧餐飲解決方案等，出席業者包括日出茶太、快樂檸檬 、太陽先生、丸作食茶、薡茶、NUTTEA堅果奶茶、CoCo都可、徐可波(BOBA CHiC)、鮮果茶玩家(Mr. Wish)、冰封仙果(ICE UNA)、黑沃咖啡、 有豐製糖、上統食品、愛茶智能珍奶機、研華智誠等，所有對台灣連鎖餐飲代理、經銷、採購有興趣的商業人士，都可線上報名，免費參加。

9日的品牌秀活動，將於晚上9時在Youtube上播出；16、17日的洽談會，則在晚上7時至11時，透過Zoom或Skype線上舉行，有興趣者可上網址https://reurl.cc/YO4dgo報名，並勾選駐紐約辦事處；活動詳情則在 https://bit.ly/3xKgzEW；更多資訊及問題也可電郵至[email protected]外貿協會駐紐約辦事處詢問。

台灣 紐約 咖啡

上一則

皇后區民選官員齊聚 慶黃敏儀、李琳達與舒曼琳初選勝選

下一則

強制出示接種紀錄 史島民代商家批市府越權

延伸閱讀

台灣觀光局推 珍愛台灣快閃拍照打卡

台灣觀光局推 珍愛台灣快閃拍照打卡
台灣連鎖餐飲線上秀 16日登場

台灣連鎖餐飲線上秀 16日登場
Robinhood盤中飆漲80% 投資人搶進「迷因股之首」

Robinhood盤中飆漲80% 投資人搶進「迷因股之首」
舊金山外貿協會協助台灣連鎖餐飲品牌布局美國

舊金山外貿協會協助台灣連鎖餐飲品牌布局美國
黑糖珍奶vs水果酸奶 兩岸知名飲品南加比拚

黑糖珍奶vs水果酸奶 兩岸知名飲品南加比拚

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

2021-08-01 06:11
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」