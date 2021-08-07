台外貿協會看準疫後商機 連同15餐飲品牌美東招商
看好新冠肺炎疫情之後的餐飲業前景，由台灣經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「台灣連鎖餐飲美加系列活動」，邀請15家台灣知名連鎖餐飲品牌及相關業者，於9日(周一)在線上舉辦台灣連鎖餐飲品牌線上秀，並在16(周一)及17日(周二)連續兩天，舉辦一對一線上洽談會，向美東對台灣連鎖餐飲有興趣者招商。
此次活動將介紹各家珍奶、水果茶、堅果奶、雪花冰、咖啡等產品優勢，及珍奶原物料、 糖漿、自動珍奶機、智慧餐飲解決方案等，出席業者包括日出茶太、快樂檸檬 、太陽先生、丸作食茶、薡茶、NUTTEA堅果奶茶、CoCo都可、徐可波(BOBA CHiC)、鮮果茶玩家(Mr. Wish)、冰封仙果(ICE UNA)、黑沃咖啡、 有豐製糖、上統食品、愛茶智能珍奶機、研華智誠等，所有對台灣連鎖餐飲代理、經銷、採購有興趣的商業人士，都可線上報名，免費參加。
9日的品牌秀活動，將於晚上9時在Youtube上播出；16、17日的洽談會，則在晚上7時至11時，透過Zoom或Skype線上舉行，有興趣者可上網址https://reurl.cc/YO4dgo報名，並勾選駐紐約辦事處；活動詳情則在 https://bit.ly/3xKgzEW；更多資訊及問題也可電郵至[email protected]外貿協會駐紐約辦事處詢問。
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