無證工人失業紓困 符資格者申請要快

主辦方線上講解有關「被排除工人基金」申請。(會議視頻截圖)

專門為無證移民與不符合聯邦紓困金的失業人員提供的紐約州 「被排除工人基金」(Excluded Workers Fund)目前已開放申請，民選官員辦公室與日落公園華裔組織3日通過線上向華裔民眾講解申請細節，呼籲符合資格者抓緊申請。

講座由聯邦眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)辦公室，聯手紐約親子互助會、安服心公共健康服務中心(AMPHS)以及美國 福建老人互助會舉行。

主辦方介紹「被排除工人基金」為總數21億元的疫情 救助金，最高可一次領取1萬5600元。根目前規定，在2020年3月27日之前居住在紐約州，不符合失業保險、新冠疫情收入補助或其他聯邦福利補助，並能證明在2021年4月前的12個月中因失業、收入減少或因疫情無法或無處工作，且年收入低於2萬6208元的民眾，無論身分背景均可提交申請；若申請者因家庭的戶主去世或殘疾，導致家庭收入大幅減少也可申請。

申請人需提交共計四分的身分證明，例如有效駕照、有效美國護照以及紐約市民卡(IDNYC)均為四分身分證明；外國有效護照為三分身分證明；紐約州心理健康局(OMH)等機構頒發的附照片身分證為兩分身分證明；結婚、離婚證、紐約住院病人身分照、有效的公園與娛樂機構會員證、外國出生證明等則為一分身分證明；此外申請人還需要提交居住證明，除有效駕照、美國護照或市民卡外，還能是銀行帳單、水電費帳單等。

收入證明需提供2018到2020年的個人報稅單、雇主出示的信件說明受雇時間與離職原因，失業前六個月的六周薪資單，或2019年與2020年的W-2或1099表等資料；若申請者符合上述要求，有資格獲得1萬5600元；若無法出示資料申請者，仍有機會獲得3200元補助。

有意申請的民眾可登入https://ewf.labor.ny.gov/new提交申請資料，日落公園居民如果需要協助，可致電米婷絲辦公室(718)492-6334，或者安服心(212)256-9036。